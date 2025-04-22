Інтернет може змінитися кардинально: в США почався процес проти Google — Finance.ua

Інтернет може змінитися кардинально: в США почався процес проти Google Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

У США розпочався судовий процес в історичній антимонопольній справі. Результат процесу може кардинально змінити Інтернет, позбавивши Google статусу головного порталу для отримання інформації в мережі.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство юстиції США домагається постанови, яка зобов’яже Google продати свій браузер Chrome і вжити інших заходів, щоб покласти край монополії на онлайн-пошук. Прокурори порівняли позов із минулими справами, які призвели до розпаду AT&T і Standard Oil.

«Зараз саме час сказати Google і всім іншим монополістам, які слухають, а вони слухають, що порушення антимонопольного законодавства тягне за собою наслідки», — заявив адвокат Міністерства юстиції Девід Далквіст у своєму вступному слові.

Міністерство юстиції та широка коаліція генеральних прокурорів штатів наполягають на вжитті заходів, які відновлять конкуренцію, навіть незважаючи на те, що пошук розвивається і перетинається з продуктами генеративного ШІ, такими як ChatGPT.

«Цей суд повинен діяти з розрахунком на майбутнє і не ігнорувати те, що бачиться на горизонті», — сказав Далквіст.

Далквіс заявив, що пошукова монополія Google допомагає їй удосконалювати свої продукти на основі штучного інтелекту, які також є способом залучення користувачів до її пошукової системи.

Google погодилася платити Samsung щомісяця для встановлення програми Gemini AI від Google на такі пристрої, як смартфони. Фінансові умови не були розкриті, але Далквіст охарактеризував щомісячну плату як «величезну суму».

Окружний суддя США Аміт Мехта раніше постановив, що ексклюзивні угоди Google з виробниками пристроїв про надання їй статусу пошукової системи за замовчуванням допомогли зберегти монополію.

Очікується, що Нік Терлі, керівник відділу OpenAI з розроблення конкуруючого застосунку ШІ ChatGPT, виступить із заявою.

Позиція Google

Адвокат Google Джон Шмідтлейн у своїй вступній заяві заявив, що пропозиції Міністерства юстиції являють собою «список побажань для конкурентів, які бажають скористатися перевагами видатних інновацій Google».

За його словами, учасники перегонів у галузі штучного інтелекту «теж хотіли б отримувати подачки, навіть якщо вони прекрасно конкурують».

Google стверджує, що її продукти ШІ виходять за рамки справи, яка була зосереджена на пошукових системах. Ухвалення пропонованих заходів «стримає американські інновації в критичний момент», — заявила керівник Google Лі-Енн Малхолланд.

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