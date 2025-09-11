0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google за три роки надав Україні понад $45 мільйонів фіндопомоги

61
Google за три роки надав Україні понад $45 мільйонів фіндопомоги
Google за три роки надав Україні понад $45 мільйонів фіндопомоги
За останні три роки компанія Google надала понад 45 млн доларів фінансової допомоги та понад 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками зустрічі з представниками компанії.
«Зустрівся у столичній мерії з представниками компанії Google на чолі з віцепрезиденткою зі взаємодії з органами державної влади Google Європа Аннет Кробер-Ріль. Обговорили можливості ⁠інтеграції міських даних щодо безбарʼєрності, безбарʼєрних маршрутів, укриттів на Google-карти; використання розробок Google у сфері штучного інтелекту для транспортного моделювання та містобудування. Також ШІ може сприяти розширенню й удосконаленню міських сервісів задля більшої їх доступності та зручності для киян», — розповів Кличко.
Читайте також
Він зазначив, що Google залишається надійним партнером України у цифровому розвитку, зміцненні кіберстійкості та економічному відновленні.
«Протягом останніх 3 років компанія надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів», — розповів він.
Нагадаємо, міжнародні компанії збільшують відрахування до бюджету через «Податок на Google». За перше півріччя 2025 року міжнародні компанії — нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems