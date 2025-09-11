Google за три роки надав Україні понад $45 мільйонів фіндопомоги
За останні три роки компанія Google надала понад 45 млн доларів фінансової допомоги та понад 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками зустрічі з представниками компанії.
«Зустрівся у столичній мерії з представниками компанії Google на чолі з віцепрезиденткою зі взаємодії з органами державної влади Google Європа Аннет Кробер-Ріль. Обговорили можливості інтеграції міських даних щодо безбарʼєрності, безбарʼєрних маршрутів, укриттів на Google-карти; використання розробок Google у сфері штучного інтелекту для транспортного моделювання та містобудування. Також ШІ може сприяти розширенню й удосконаленню міських сервісів задля більшої їх доступності та зручності для киян», — розповів Кличко.
Він зазначив, що Google залишається надійним партнером України у цифровому розвитку, зміцненні кіберстійкості та економічному відновленні.
«Протягом останніх 3 років компанія надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів», — розповів він.
Нагадаємо, міжнародні компанії збільшують відрахування до бюджету через «Податок на Google». За перше півріччя 2025 року міжнародні компанії — нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.
