В Україні з’явиться завод з виробництва солі
ТОВ «Чорноморський солезавод» будує підприємство з виробництва харчової та технічної солі в Одеській області. У проєкт інвестували 2,8 мільйона доларів США, залучених через програму «5−7-9%».
Будівництво солезаводу розпочалося у 2024 році й зараз вже перебуває на завершальному етапі. Підприємство має розпочати роботу у січні 2026 року. За попередніми підрахунками, тут вироблятимуть 15 тисяч тонн солі за місяць.
«За допомогою фахівців з „Артемсолі“ та турецької компанії SALT PLUS ми створюємо перший в Україні завод з виробництва солі в промислових масштабах, який буде використовувати інноваційні комплексні технології. Переробка солі буде включати декілька етапів глибокого очищення, подрібнення та унікальний метод сушіння. Це дозволить покрити понад 50% потреб ринку солі України», — розповів співзасновник підприємства Віталій Руденко.
«Ми бачимо свою роль не лише у виробництві солі, а й у відновленні Куяльника. Якщо ми можемо забрати надлишки солі та повернути природний баланс лиману — ми це зробимо. Це наша відповідальність перед регіоном і країною», — підкреслив Руденко
Поділитися новиною
Також за темою
«Нова пошта» попередила про розсилку фейкових листів: про що йдеться
В Україні з’явиться завод з виробництва солі
Не відповідають нормам та небезпечні: чому в ЄС пропонують заборонити Shein і Temu
У «Дії» з’явилася нова військова облігація
Гірськолижний комплекс «Драгобрат» виставили на продаж за $2,75 млн
Найприбутковіші банки України у 2025 році