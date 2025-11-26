В Україні з’явиться завод з виробництва солі Сьогодні 13:24 — Фондовий ринок

ТОВ «Чорноморський солезавод» будує підприємство з виробництва харчової та технічної солі в Одеській області. У проєкт інвестували 2,8 мільйона доларів США, залучених через програму «5−7-9%».

Будівництво солезаводу розпочалося у 2024 році й зараз вже перебуває на завершальному етапі. Підприємство має розпочати роботу у січні 2026 року. За попередніми підрахунками, тут вироблятимуть 15 тисяч тонн солі за місяць.

«За допомогою фахівців з „Артемсолі“ та турецької компанії SALT PLUS ми створюємо перший в Україні завод з виробництва солі в промислових масштабах, який буде використовувати інноваційні комплексні технології. Переробка солі буде включати декілька етапів глибокого очищення, подрібнення та унікальний метод сушіння. Це дозволить покрити понад 50% потреб ринку солі України», — розповів співзасновник підприємства Віталій Руденко.

«Ми бачимо свою роль не лише у виробництві солі, а й у відновленні Куяльника. Якщо ми можемо забрати надлишки солі та повернути природний баланс лиману — ми це зробимо. Це наша відповідальність перед регіоном і країною», — підкреслив Руденко

Укрінформ

