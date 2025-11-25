Попри війну, інвестувати в Україну планують 72% компаній — дослідження Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Кількість компаній, які планують і надалі інвестувати в Україну попри війну, зросла до 72%. У минулому році було 70%.

Про це свідчать дані щорічного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед членських компаній у партнерстві з міжнародною групою компаній NEQSOL Holding B.V.

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у 2025 році дещо зріс і становив 2,70 бала з 5 можливих. У 2024 році він дорівнював 2,49 бала. Значення індексу майже повернулося до рівня другої половини 2021 року перед повномасштабним вторгненням.

Інфографіка: eba.com.ua

Стимули та бар’єри для інвестицій

До головних факторів позитивного впливу на інвестиційний клімат в Україні керівники компаній відносять євроінтеграційний рух, преференційний режим міжнародної торгівлі та «транспортний безвіз», дерегуляцію та диджиталізацію державних послуг.

Серед чинників, що негативно впливають на інвестиційну привабливість, бізнес називає російську військову агресію, корупцію, слабку судову систему, нестачу кадрів та удари по українській енергосистемі.

Інфографіка: eba.com.ua

На думку 78% респондентів, обмеження валютних операцій також знижує інвестиційну привабливість України.

Динаміка оцінок інвестиційного клімату

Кількість бізнес-лідерів, які вважають інвестиційний клімат несприятливим, поступово скорочується. У 2025 році так відповіли 71% опитаних. У 2024 році ця частка становила 79%, а у 2023 році 84%. З них 14% у 2025 році назвали ситуацію вкрай несприятливою. Для порівняння, у 2024 році так вважали 20%.

У 2025 році 21% респондентів визначили інвестклімат як нейтральний, а 8% як сприятливий.

Інфографіка: eba.com.ua

У 2026 році 29% СЕО очікують покращення інвестиційного клімату. Ще 44% прогнозують, що ситуація не зміниться, а 27% припускають погіршення умов.

Нові інвестиції та настрої бізнесу

Попри війну, 72% опитаних компаній Європейської Бізнес Асоціації планують продовжувати інвестувати в Україну. У 2024 році про готовність інвестувати заявляли 70% компаній, у 2023 році 57%.

Частка керівників, які вважають вигідним вхід нових інвесторів на український ринок, зросла з 17% до 29%.

Збитки бізнесу

Унаслідок бойових дій 52% компаній зазнали збитків. У цій групі 23% вже звернулися до правоохоронних органів, ще 17% мають намір це зробити. До національних судів звернулися 9% компаній, до міжнародних 4%.

