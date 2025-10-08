Індія та Китай відновлять авіасполучення після п’ятирічної перерви Сьогодні 22:05 — Світ

Індія та Китай відновлять авіасполучення після п’ятирічної перерви

У жовтні Індія та Китай планують відновити пряме авіасполучення після перерви, що тривала близько п’яти років. Спочатку вона тривала через пандемію, потім — через політичну напруженість між двома країнами.

26 жовтня індійський лоукостер IndiGo відновить щоденні рейси між Колкатою на сході Індії та Гуанчжоу на півдні Китаю, йдеться у повідомленні. Інші маршрути, включаючи Делі — Гуанчжоу, будуть відкриті за умови отримання регуляторних дозволів та наявності слотів.

Коли призупинили рейси

Прямі рейси призупинили ще з початком пандемії COVID-19 у 2020 році.

«Після послаблення пандемічних обмежень у всьому світі рейси між Індією та Китаєм так і не відновилися. Зокрема, це сталося через політичну напруженість, спричинену прикордонними суперечками та різким погіршенням двосторонніх відносин», — повідомляє сайт.

Увесь цей час між Індією та Китаєм здійснювалися рейси через треті країни (Сінгапур, Бангкок, Гонконг тощо), що збільшувало час та вартість подорожей. Повернення прямих рейсів скоротить час подорожі та потенційно знизить вартість авіаквитків.

Тепер рейси будуть відновлені, але обидві сторони стежитимуть за тим, якою буде завантаженість авіалайнерів тощо, перш ніж розширювати операції.

