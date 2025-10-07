Дональд Трамп запроваджує 25% імпортне мито на вантажівки: кого стосуватиметься Сьогодні 10:12

Трамп оголосив про введення 25% мита на вантажні автомобілі з інших країн.

Про це пише The Brussels Times.

Терміни

Трамп заявив, що цей захід набуде чинності 1 листопада 2025 року. Тариф поширюватиметься на всі вантажівки середньої та великої вантажопідйомності, що в’їжджають до США.

Рішення було прийнято з міркувань «національної безпеки» і спрямоване на підтримку американських виробників вантажівок, — так пояснили в Білому домі.

Раніше Президент Дональд Трамп оголосив про новий пакет мит на фармацевтичні препарати, важкі вантажівки та меблі. Найбільший резонанс викликало рішення про 100% мито на запатентовані ліки, якщо виробники не будуватимуть заводи у США.

