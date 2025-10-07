0 800 307 555
укр
Дональд Трамп запроваджує 25% імпортне мито на вантажівки: кого стосуватиметься

Трамп оголосив про введення 25% мита на вантажні автомобілі з інших країн.
Про це пише The Brussels Times.
Терміни

Трамп заявив, що цей захід набуде чинності 1 листопада 2025 року. Тариф поширюватиметься на всі вантажівки середньої та великої вантажопідйомності, що в’їжджають до США.
Рішення було прийнято з міркувань «національної безпеки» і спрямоване на підтримку американських виробників вантажівок, — так пояснили в Білому домі.
Раніше Президент Дональд Трамп оголосив про новий пакет мит на фармацевтичні препарати, важкі вантажівки та меблі. Найбільший резонанс викликало рішення про 100% мито на запатентовані ліки, якщо виробники не будуватимуть заводи у США.
За матеріалами:
Finance.ua
