ЄС планує запровадити санкції проти компаній, які допомагали «тіньовому» флоту росії

Європейський Союз запропонував обмеження щодо трьох компаній, які надавали підсанкційним російським нафтовим танкерам фальшиві прапори.
Про це йдеться в документах, з якими ознайомився Bloomberg.

Фальшиві прапори для підсанкційних суден

За даними документів, ці компанії забезпечували танкери підробленими прапорами Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена. Йдеться щонайменше про вісім суден, які вже перебувають під санкціями.
Жодна з цих територій не внесена до так званого Паризького реєстру офіційних прапорів, тобто фактично не має права надавати відповідні послуги.
У травні Нідерланди попередили Міжнародну морську організацію, що деякі компанії видають «підроблені сертифікати» від імені Сінт-Мартена.

Новий пакет санкцій

Пропозиції щодо цих компаній входять до нового пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюють країни-члени. Європа прагне посилити тиск на «тіньовий» флот росії та скоротити доходи москви від експорту нафти.
До пакета також входять обмеження щодо близько 120 додаткових суден, унаслідок чого загальна кількість підсанкційних суден перевищить 560. Крім того, ЄС планує ввести санкції проти компаній у третіх країнах, які допомагають росії в торгівлі енергоресурсами.
Деякі країни вже запроваджують додаткові перевірки суден, що проходять поблизу їхніх територіальних вод, щоб ще більше обмежити російські поставки нафти.
Нагадаємо, 19 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій проти росії. Нові санкції запроваджені проти енергетики, банків та криптовалюти.
Так, ЄС планує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ). Під санкції також потраплять 118 додаткових суден «тіньового флоту». Загалом під обмеженнями перебуватимуть понад 560 суден. Крім того, ЄС запровадить заборону на транзакції для нових російських банків та низки банків у третіх країнах. Третій блок санкцій стосується експорту товарів і технологій, що використовуються у військовій сфері.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
