Туреччина пропонує США власні рідкісноземельні мінерали

Туреччина обговорює з США розробку запасів рідкоземельних корисних копалин у західній Анатолії після того, як аналогічні переговори з Китаєм та росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Туреччина обговорює зі США розробку родовища

Зазначається, що Туреччина та США розглядають можливість партнерства у розробці нещодавно відкритого великого родовища поблизу міста Ескішехір у центральній Анатолії.

Серед виявлених елементів — церій, празеодим і неодим, однак якість сировини ще не визначена. Наразі Туреччина активно працює в цьому напрямку.

Туреччина та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння щодо цього проєкту в жовтні 2024 року, але переговори сповільнилися після того, як Пекін почав наполягати на транспортуванні та переробці матеріалів у Китаї, відмовляючись передавати технології.

Угода США і Туреччини про спільний видобуток рідкісноземельних мінералів може перекреслити попередню угоду Сполучених Штатів з Китаєм.

За словами співрозмовників, переговори США з росією також не дали результатів.

