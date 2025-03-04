«Найактуальніша тема»: лукашенко доручив уряду знайти рідкісноземельні метали в білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Найактуальніша тема»: лукашенко доручив уряду знайти рідкісноземельні метали в білорусі

Світ
23
Невизнаний низкою країн президент білорусі олександр лукашенко заявив про необхідність активізувати геологорозвідувальні роботи в країні, зокрема щодо пошуку рідкісноземельних металів.
Про це повідомляє пресслужба білоруського лідера, посилаючись на його заяву, яку він зробив під час наради, присвяченої кадровим питанням і стратегічним завданням уряду білорусі 4 березня.
Серед іншого лукашенко акцентував на геологічній розвідці й назвав це «найактуальнішою темою» у світі у контексті «відомих обставин».
Читайте також
«Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром», — сказав він.
За словами лідера білорусі, геологорозвідка в країні розвинена недостатньо та перебуває на низькому рівні. А тематика пошуку рідкісноземельних металів, мовляв, «випадає з поля зору вітчизняних фахівців».
Читайте також
«Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших», — заявив Лукашенко.
Звертаючись до профільного віцепрем’єра, він наголосив на необхідності активної роботи в цьому напрямку.
«Міністру природних ресурсів і охорони довкілля доведеться добре попрацювати разом з вами. Це — майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі», — резюмував білоруський лідер.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.