«Найактуальніша тема»: лукашенко доручив уряду знайти рідкісноземельні метали в білорусі — Finance.ua

«Найактуальніша тема»: лукашенко доручив уряду знайти рідкісноземельні метали в білорусі Сьогодні 21:26 — Світ

Невизнаний низкою країн президент білорусі олександр лукашенко заявив про необхідність активізувати геологорозвідувальні роботи в країні, зокрема щодо пошуку рідкісноземельних металів.

Про це повідомляє пресслужба білоруського лідера, посилаючись на його заяву, яку він зробив під час наради, присвяченої кадровим питанням і стратегічним завданням уряду білорусі 4 березня.

Серед іншого лукашенко акцентував на геологічній розвідці й назвав це «найактуальнішою темою» у світі у контексті «відомих обставин».

«Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром», — сказав він.

За словами лідера білорусі, геологорозвідка в країні розвинена недостатньо та перебуває на низькому рівні. А тематика пошуку рідкісноземельних металів, мовляв, «випадає з поля зору вітчизняних фахівців».

Читайте також Країни Балтії остаточно від’єдналися від енергомереж росії та білорусі

«Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших», — заявив Лукашенко.

Звертаючись до профільного віцепрем’єра, він наголосив на необхідності активної роботи в цьому напрямку.

«Міністру природних ресурсів і охорони довкілля доведеться добре попрацювати разом з вами. Це — майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі», — резюмував білоруський лідер.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.