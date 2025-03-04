«Найактуальніша тема»: лукашенко доручив уряду знайти рідкісноземельні метали в білорусі — Finance.ua

«Найактуальніша тема»: лукашенко доручив уряду знайти рідкісноземельні метали в білорусі
Невизнаний низкою країн президент білорусі олександр лукашенко заявив про необхідність активізувати геологорозвідувальні роботи в країні, зокрема щодо пошуку рідкісноземельних металів.
Про це повідомляє пресслужба білоруського лідера, посилаючись на його заяву, яку він зробив під час наради, присвяченої кадровим питанням і стратегічним завданням уряду білорусі 4 березня.
Серед іншого лукашенко акцентував на геологічній розвідці й назвав це «найактуальнішою темою» у світі у контексті «відомих обставин».
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«Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром», — сказав він.
За словами лідера білорусі, геологорозвідка в країні розвинена недостатньо та перебуває на низькому рівні. А тематика пошуку рідкісноземельних металів, мовляв, «випадає з поля зору вітчизняних фахівців».
«Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших», — заявив Лукашенко.
Звертаючись до профільного віцепрем’єра, він наголосив на необхідності активної роботи в цьому напрямку.
«Міністру природних ресурсів і охорони довкілля доведеться добре попрацювати разом з вами. Це — майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі», — резюмував білоруський лідер.
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