США зацікавлені в російських рідкісноземах, — Трамп — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США зацікавлені в російських рідкісноземах, — Трамп

Світ
32
США зацікавлені в російських рідкісноземах, — Трамп
США зацікавлені в російських рідкісноземах, — Трамп
США хочуть укласти кілька економічних угод із росією. Зокрема, йдеться про використання російських рідкісноземельних ресурсів.
Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
«Ми намагаємося укласти кілька угод (з росією. — Ред.) щодо економічного розвитку, і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів», — заявив Трамп.
Читайте також
Трамп нагадав, що росія — найбільша країна за площею у світі. І в неї є «дуже цінні речі, які США могли б використовувати».
При цьому президент США уточнив, що насамперед Вашингтон хоче домогтися завершення війни росії проти України.
Нагадаємо, раніше США запропонували Україні укласти угоду щодо рідкісноземельних металів. Така ініціатива передбачає створення фонду, в якому США матимуть економічні та управлінські права. Передбачається, що до фонду надходитимуть доходи України з продажу рідкісноземельних металів.
Читайте також
Поки що обговорення угоди між Києвом і Вашингтоном тривають. За даними CNN, США відмовляються вносити в угоду гарантії безпеки для України.
Очікується, що таке питання президент України Володимир Зеленський може особисто обговорити з президентом США Дональдом Трампом.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.