США зацікавлені в російських рідкісноземах, — Трамп Сьогодні 11:16 — Світ

США зацікавлені в російських рідкісноземах, — Трамп

США хочуть укласти кілька економічних угод із росією. Зокрема, йдеться про використання російських рідкісноземельних ресурсів.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Ми намагаємося укласти кілька угод (з росією. — Ред.) щодо економічного розвитку, і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів», — заявив Трамп.

Трамп нагадав, що росія — найбільша країна за площею у світі. І в неї є «дуже цінні речі, які США могли б використовувати».

При цьому президент США уточнив, що насамперед Вашингтон хоче домогтися завершення війни росії проти України.

Нагадаємо, раніше США запропонували Україні укласти угоду щодо рідкісноземельних металів. Така ініціатива передбачає створення фонду, в якому США матимуть економічні та управлінські права. Передбачається, що до фонду надходитимуть доходи України з продажу рідкісноземельних металів.

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Поки що обговорення угоди між Києвом і Вашингтоном тривають. За даними CNN, США відмовляються вносити в угоду гарантії безпеки для України.

Очікується, що таке питання президент України Володимир Зеленський може особисто обговорити з президентом США Дональдом Трампом.

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