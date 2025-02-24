Зеленський розповів, які варіанти угоди про «рідкісноземи» США пропонували Україні — Finance.ua

Зеленський розповів, які варіанти угоди про «рідкісноземи» США пропонували Україні Сьогодні 12:25 — Казна та Політика

Зеленський розповів, які варіанти угоди про «рідкісноземи» США пропонували Україні

США пропонували Україні декілька варіантів угоди щодо рідкісноземельних металів. Проте в угоді не були вказані гарантії безпеки для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Глава держави зазначив, що все почалося з плану перемоги України. Угода базувалася на тому, що потрібно захистити території України від захоплення росією і забезпечити гарантії безпеки.

«А на що ви готові? А ми відповіли, що готові говорити. Ви видобуваєте, ми ділимось, але зробіть все, щоб відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну, змусьте путіна. Туди ще входили зброя стримування, ППО і тому подібне. Я підкреслюю, це була комплексна пропозиція, бо нам треба гарантії безпеки, серед яких і посилення армії, і ППО — 100-відсотковий захист неба України», — сказав президент.

Зеленський заявив, що у першому варіанті угоди США не було гарантій безпеки, він не відповідав запиту.

«Давайте 50/50 все ділити — приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що ми це не підпишемо. Ми не можемо просто ділити 50/50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити все 50/50 все те, що окуповано, ми вам допоможемо відновити, давайте ділити — це предметна розмова. Я не знаю за відсотки, але зрозуміло, що ви даєте», — пояснив він.

За словами глави держави, у другому варіанті з’явилася пропозиція про створення фонду на 500 млрд доларів. Як зазначив президент, після цього стало зрозуміло, що йдеться по борг за надану Україні допомогу.

«Друга історія. Коли з’явився другий варіант угоди. Там вже з’явилося 500 млрд. Тоді стали зрозумілими всі меседжі, які йшли від США, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, бо фонд, куди йдуть гроші від видобутку, він на 100% належить США, то це говорить про те, що це не ко-інвестиція», — заявив президент.

Нагадаємо, що між США та Україною точиться суперечка через угоду щодо рідкісноземельних копалин.

США хочуть отримати право на 50% рідкісноземельних ресурсів, це нібито має бути оплатою за надану допомогу. Україна не готова погодитися на такі умови. Президент Володимир Зеленський пояснював, що Україна хоче, щоб в угоді були прописані гарантії безпеки.

Раніше у США заявляли, що нібито Україна та США мали б підписати угоду про надра цього тижня. Проте 22 лютого видання Sky News повідомило, що Зеленський не готовий підписати з США угоду через «проблемні питання».

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