Фінляндія планує запровадити мита на всі товари з росії
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі у Варшаві 6 жовтня з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським оголосила про намір накласти мита на весь імпорт із росії.
Про це повідомляє DW.
Під час Варшавської конференції з людського виміру Валтонен наголосила, що агресія росії проти України порушує міжнародне право та принципи Гельсінського підсумкового акта, підриває суверенітет і територіальну цілісність України, а також супроводжується депортаціями, нападами на цивільних та воєнними злочинами.
Співпраця Фінляндії та Польщі
В інтервʼю польському суспільному мовнику TVP міністерка зазначила, що Фінляндія та Польща співпрацюють у сфері безпеки та залишаються непохитними у підтримці України і стримуванні можливостей Росії продовжувати війну.
Сікорський підтвердив, що Фінляндія є надійним партнером Польщі в ЄС та НАТО, підтримує використання заморожених російських активів для допомоги Україні, а також відзначив систему цивільної оборони Фінляндії та необхідність спільної боротьби з російським «тіньовим флотом» у Балтійському морі.
Раніше Finance.ua писав про те, що Фінляндія має намір створити найбільшу армію в Євросоюзі. Уряд Фінляндії подав до парламенту законопроєкт, котрий має на меті збільшити військовий резерв на 125 тисяч осіб. Відтак, до 2031 року чисельність фінської армії у воєнний час перевищить один мільйон осіб, що зробить її найбільшою в Євросоюзі.
