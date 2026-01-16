Gemini тепер може активно аналізувати Gmail, фотографії та пошукові запити користувачів Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Gemini тепер може активно аналізувати Gmail, фотографії та пошукові запити користувачів

Компанія Google заявила, що її ШІ- чатбот Gemini тепер може активно використовувати дані користувачів у Gmail, пошуку, фотографіях та YouTube, що зробить його більш персоналізованим.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нова функція, яка називається Personal Intelligence, призначена для того, щоб «зробити Gemini унікально корисним», написав у своєму блозі віцепрезидент Джош Вудворд, який курує додаток Gemini, Google Labs і AI Studio.

Щоб уникнути будь-яких проблем із конфіденційністю, Google зробив Personal Intelligence опціональною функцією, тобто користувачі повинні самостійно вирішити, чи вмикати її, і можуть вибрати, які програми підключати до Gemini. Наприклад, можна налаштувати її так, щоб вона ігнорувала історію пошуку, але враховувала вашу електронну пошту, фотографії та історію переглядів YouTube.

Такий обсяг особистих даних надає чатботу Google значну перевагу над іншими компаніями, які займаються штучним інтелектом, оскільки мало які чатботи мають стільки інформації про своїх користувачів. OpenAI спробувала персоналізувати ChatGPT, наприклад, додавши йому можливість зберігати певну інформацію з чатів.

Gemini на запит уже міг отримувати інформацію з різних сервісів Google, але відмінність Personal Intelligence в тому, що асистент може автоматично підключатися до вибраних користувачем додатків, якщо це може дати кращу відповідь.

Читайте також Google Translate отримав живий переклад у навушниках і розширені можливості Gemini

Персоналізація не буде використовуватися для всіх відповідей Gemini, і користувачі мають можливість повторно генерувати відповідь без неї, якщо вони вважають за краще, заявили в Google. Для чутливих тем передбачені запобіжні заходи, додали в компанії.

Але Вудворд зазначив, що Personal Intelligence може припуститися помилок й непорозуміння, особливо щодо особистих тем.

Google дозволить користувачам надавати відгуки за допомогою кнопки «не подобається», а також виправляти Gemini безпосередньо в чаті.

Бета-версія Personal Intelligence буде доступна з 14 січня для передплатників Google AI Pro та AI Ultra у США, а наступного тижня вона має стати доступною для всіх користувачів. Компанія працює над розширенням функції на інші країни та безкоштовний тариф Gemini.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.