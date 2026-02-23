Які вживані авто вибирали українці в січні (інфографіка) Сьогодні 12:26 — Технології&Авто

Які вживані авто вибирали українці в січні (інфографіка)

У січні українці придбали майже 3,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 49%.

Далі йдуть:

Електромобілі — 29%

Гібридні — 15%;

Дизельні — 6%;

Авто з ГБО — 1%.

Водночас ефективність автомобіля в умовах низьких температур залежить не лише від наявності повного приводу, а й від технічних особливостей конструкції. Про це автоексперт Кріс Пайл з компанії JustAnswer розповів GOBankingRates.

Якщо пріоритетом є безпроблемний запуск двигуна за температури близько -12 °C, бензинові агрегати значно перевершують дизельні аналоги.

Експерт зазначив, що сучасні дизелі можуть впоратися з холодом, проте вони працюють нестабільно до моменту повного прогріву.

Довідка Finance.ua:

Раніше Finance.ua писав : сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.

Також в Україні зріс попит на легкові авто, ввезені з Китаю . Так у січні українці придбали майже 1,4 тис. таких автівок, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.