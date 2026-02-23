Які вживані авто вибирали українці в січні (інфографіка)
У січні українці придбали майже 3,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 49%.
Далі йдуть:
Електромобілі — 29%
Гібридні — 15%;
Дизельні — 6%;
Авто з ГБО — 1%.
Водночас ефективність автомобіля в умовах низьких температур залежить не лише від наявності повного приводу, а й від технічних особливостей конструкції. Про це автоексперт Кріс Пайл з компанії JustAnswer розповів GOBankingRates.
Якщо пріоритетом є безпроблемний запуск двигуна за температури близько -12 °C, бензинові агрегати значно перевершують дизельні аналоги.
Експерт зазначив, що сучасні дизелі можуть впоратися з холодом, проте вони працюють нестабільно до моменту повного прогріву.
Довідка Finance.ua:
Раніше Finance.ua писав: сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.
Також в Україні зріс попит на легкові авто, ввезені з Китаю. Так у січні українці придбали майже 1,4 тис. таких автівок, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
