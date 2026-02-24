Samsung додасть Perplexity до Galaxy AI у Galaxy S26
Samsung інтегрує ШІ-агента Perplexity до системи Galaxy AI у майбутніх флагманах серії Galaxy S26. Новий асистент працюватиме поряд з Bixby та Gemini й реагуватиме на голосову команду «Hey Plex».
Інтеграція з застосунками
Perplexity зможе взаємодіяти з вбудованими застосунками Samsung, зокрема Notes, Clock, Gallery, Reminder і Calendar. Також заявлена підтримка сторонніх програм, але їх перелік компанія поки не розкрила.
Запустити асистента можна голосом або через фізичні елементи швидкого доступу. У Samsung зазначають, що розширення Galaxy AI спрямоване на підтримку кількох агентів штучного інтелекту в межах однієї системи, де вони працюють разом як єдиний інтерфейс.
Анонс на Galaxy Unpacked
Очікується, що детальніше про інтеграцію Perplexity розкажуть на найближчій презентації Galaxy Unpacked, де також можуть представити оновлення Bixby та інші функції нової оболонки.
Це не перша співпраця Samsung з Perplexity — на смартфонах з One UI 8.5 наразі вже доступний оновлений асистент Bixby із інтегрованим штучним інтелектом Perplexity.
Поділитися новиною
Також за темою