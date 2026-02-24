6 позашляховиків, які не варто купувати Сьогодні 01:27 — Технології&Авто

Як повідомляє SlashGear, попри те що сучасні SUV стали економнішими завдяки новим технологіям, не всі моделі виправдовують очікування водіїв щодо надійності, комфорту та керованості.

Експерти Consumer Reports оприлюднили перелік позашляховиків, яких, на їхню думку, варто уникати у 2025−2026 роках.

Першим у списку став Jeep Grand Cherokee. Фахівці зазначають, що модель не відповідає своїй ціні та поступається конкурентам за економічністю й якістю їзди. Як альтернативу експерти радять Honda Passport, який пропонує більш плавний хід і кращий баланс вартості та оснащення.

Також критику отримав Jeep Compass через жорстку підвіску, тісний салон і слабку динаміку. Натомість рекомендують Subaru Crosstrek із просторішим інтер’єром та системою повного приводу X-Mode.

Серед преміальних моделей під сумнів поставили Alfa Romeo Tonale. Попри 285 к.с. та наявність повного приводу, експерти вважають, що салон виглядає занадто простим для сегмента «люкс», а рівень комфорту не відповідає статусу. Кращою альтернативою названо BMW X1, який пропонує сучасніший інтер’єр та більш збалансовані характеристики.

Не надто високі оцінки отримав і Mazda CX-90. За результатами опитування, модель демонструє низький рівень надійності, особливо у гібридній версії. У цьому сегменті фахівці радять звернути увагу на Toyota Highlander Hybrid, який відзначається місткістю, комфортом і стабільною репутацією бренду.

Також у списку небажаних опинився GMC Terrain, який, за оцінками експертів, обмежено підходить для бездоріжжя. Альтернативою названо Subaru Forester Hybrid з гібридною силовою установкою та кращими позашляховими можливостями.

Замикає перелік Land Rover Defender. Хоча модель має просторий салон і впізнаваний дизайн, експерти вважають її застарілою на тлі конкурентів. Натомість рекомендується BMW X5, який пропонує сучасні технології, вищий рівень комфорту та кращу керованість.

