Україні не потрібно мобілізовувати ще пів мільйона чоловіків — Зеленський Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Україні не потрібно мобілізовувати ще пів мільйона чоловіків — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії у Києві заявив, що Україна не потребує мобілізації ще 500 тисяч чоловіків.

При цьому глава держави не заявив, скільки Україні потрібно мобілізувати новобранців до війська, але зазначив, що росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня.

Читайте також Концепція моделі економічного бронювання: як відбуватиметься бронювання

Президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит в армії , назвавши важливим те, що головнокомандувач ЗСУ «знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті».

Зеленський також зазначив, що західні партнери мають підтримати удари по російській інфраструктурі. Глава держави заявив:

«Мені здається, що для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, а потім уже зрозуміти, що росія, окрім сили, нічого не розуміє… Усі засудження щодо незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили під час цих двох років, підриву нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій тощо, не привели до зменшення атак російської федерації - це свідчить про те, що ці люди розуміють тільки одне — коли вони розуміють, що є потужна сила. Тому я вважаю, що, навпаки, наші західні партнери мають підтримувати українську відповідь».

Читайте також Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

Мета За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.