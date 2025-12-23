В Україні стартує комплексний аудит у сфері ОПК — перевірять 88 підприємств
Державна аудиторська служба України із 23 грудня 2025 року розпочинає комплексний аудит підприємств в оборонному секторі.
Про це повідомила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.
«З 23 грудня Держаудитслужба розпочинає масштабний і ґрунтовний аудит в оборонному секторі — на виконання невідкладного розпорядження Президента та уряду. Здатність України захищатися від ворога напряму залежить від ефективності управління державними оборонними підприємствами. Тому цей аудит є для нас пріоритетним, як і перевірка енергетичних держкомпаній, яку ми розпочали восени», — зауважила Басалаєва.
Так, аудити та ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, а також на двох держпідприємствах Міністерства оборони — «Агенція оборонних закупівель» і «Державний оператор тилу».
Загалом до заходів державного фінансового контролю залучено близько 500 працівників відомства.
