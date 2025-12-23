0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні стартує комплексний аудит у сфері ОПК — перевірять 88 підприємств

Казна та Політика
7
В Україні стартує комплексний аудит у сфері ОПК — перевірять 88 підприємств
В Україні стартує комплексний аудит у сфері ОПК — перевірять 88 підприємств
Державна аудиторська служба України із 23 грудня 2025 року розпочинає комплексний аудит підприємств в оборонному секторі.
Про це повідомила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.
«З 23 грудня Держаудитслужба розпочинає масштабний і ґрунтовний аудит в оборонному секторі — на виконання невідкладного розпорядження Президента та уряду. Здатність України захищатися від ворога напряму залежить від ефективності управління державними оборонними підприємствами. Тому цей аудит є для нас пріоритетним, як і перевірка енергетичних держкомпаній, яку ми розпочали восени», — зауважила Басалаєва.
Читайте також
Так, аудити та ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, а також на двох держпідприємствах Міністерства оборони — «Агенція оборонних закупівель» і «Державний оператор тилу».
Загалом до заходів державного фінансового контролю залучено близько 500 працівників відомства.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems