Масована атака по енергетиці: по всій Україні діють аварійні відключення світла

Сьогодні, 23 грудня, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба « Укренерго ».

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація.

ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення в Києві, Київщині та Дніпропетровщині.

Також через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК «Укренерго», були застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській та Вінницькій областях.

Крім того, з метою стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі за вказівкою «Укренерго» по Запорізькій області для промислових споживачів були введені графіки аварійних відключень. Також в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Як повідомили в « Укренерго » о 10:15, аварійні відключення світла поширилися на усі українські області.

«У всіх регіонах України наразі застосовуються аварійні відключення», — зазначили енергетики.

В «Укренерго» нагадали, що попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

