Масована атака по енергетиці: по всій Україні діють аварійні відключення світла
Сьогодні, 23 грудня, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація.
У ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення в Києві, Київщині та Дніпропетровщині.
Також через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК «Укренерго», були застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській та Вінницькій областях.
Крім того, з метою стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі за вказівкою «Укренерго» по Запорізькій області для промислових споживачів були введені графіки аварійних відключень. Також в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Як повідомили в «Укренерго» о 10:15, аварійні відключення світла поширилися на усі українські області.
«У всіх регіонах України наразі застосовуються аварійні відключення», — зазначили енергетики.
В «Укренерго» нагадали, що попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціна нафти рф обвалилася до 34 долдарів: причини
Масована атака по енергетиці: по всій Україні діють аварійні відключення світла
Україна запустила нові маршрути імпорту газу
Євросоюз передав Україні з Литви обладнання для ТЕС
Японія відновить роботу найбільшої у світі АЕС
В уряді знову обіцяють скоротити відключення світла