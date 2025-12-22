0 800 307 555
В уряді знову обіцяють скоротити відключення світла

Енергетика
42
Кабінет Міністрів доручив до 24 грудня перенаправити вивільнений енергоресурс для забезпечення потреб населення.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За словами очільниці уряду, відповідне завдання поставили всім залученим органам без винятку. Йдеться про безумовне виконання рішення щодо спрямування вивільненого енергетичного ресурсу обсягом до 1 ГВт, який з’явився після перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, саме для потреб населення.

Вплив на енергосистему

Свириденко зазначила, що цей крок має допомогти збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень електроенергії для громадян.
«Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації», — зазначила прем’єр-міністерка.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Юлію Свириденко писав, що тривалість відключень світла для побутових споживачів та бізнесу скоротиться. Уряд змінив перелік компаній, яким заборонено вимикати електроенергію в умовах дефіциту. За результатами перегляду виявилася можливість вивільнити не менше 800 МВт електричної потужності.
Водночас, за словами Володимира Зеленського, в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак.
ЕнергетикаЕнергетика України
