Ціна нафти рф обвалилася до 34 долдарів: причини Сьогодні 11:42 — Енергетика

Ціна нафти рф обвалилася до 34 долдарів: причини

За даними незалежного цінового агентства Argus Media, станом на кінець грудня 2025 року ціна на російську нафту Urals в портах Балтійського моря впала до $34,82 за барель, а в Чорному морі — до рекордних $33,17.

Про це повідомляє Bloomberg.

Для порівняння, міжнародний еталон Brent зараз торгується на рівні $61. Таким чином, дисконт на російську сировину збільшився до безпрецедентних масштабів, що свідчить про високу ефективність останніх санкційних заходів.

Причини

Основною причиною обвалу вказуються масштабні санкції, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа у жовтні проти двох найбільших нафтових гігантів рф — «Роснефти» та «Лукойлу».

Хоча фізичні потоки нафти повністю не зупинилися, санкції суттєво ускладнили логістику та фінансові операції.

Прогнозується скорочення поставок російської нафти до Індії вже наступного місяця.

