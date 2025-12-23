Що зі світлом: експерт дав прогноз на найближчий тиждень Сьогодні 17:44 — Енергетика

Через наслідки чергової масованої атаки росії найближчим часом у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень обсягом 3−4 черги, тобто українці сидітимуть без світла до 16 годин протягом доби.

Таку думку у коментарі УНІАН висловив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

«3−4 черги буде з поступовим зменшенням по мірі відновлення енергооб’єктів», — зазначив експерт.

Він додав, що очікуване найближчим часом зниження температури повітря суттєво не вплине на графіки відключень.

«Можливо по півгодини додадуть в чергах відключень», — пояснив Рябцев.

За його словами, споживання електроенергії суттєво зростає за умови зниження температури до мінус 10−15°C.

Він зауважив, що мішенню росіян знову стали підстанції, які відповідають за зняття потужності з АЕС, теплові електростанції.

«Ті ж самі цілі знову: підстанції, які відповідають за зняття потужності з АЕС, теплові електрострації. Якщо подивитися повідомлення моніторингових каналів, куди що летить, то можна побачити назви дуже знайомих населених пунктів: Добротвір, Бурштин. Якщо туди летить, то це, напевно, по відповідних ТЕС. Якщо сказано, що Рівненська та Хмельницька область майже знеструмлені — це означає, що пошкоджено підстанції, які відповідають за зняття потужності з відповідних АЕС» — зауважив Рябцев.

Він нагадав, що через наслідки атаки рф за командою «Укренерго» було зменшено потужність енергоблоків АЕС.

