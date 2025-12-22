В Україні затвердили створення електронного реєстру зброярів (деталі) Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Уряд затвердив створення та роботу єдиного електронного Реєстру зброярів для оборонних закупівель.

Про це повідомив у понеділок міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

«Оновлений цифровий Реєстр зброярів — це фундаментальний крок до прозорих оборонних закупівель. Уряд затвердив створення та роботу єдиної електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення», — повідомив Шмигаль.

З його слів, «це закрита, захищена система», яка:

дає державним замовникам перевірену інформацію про постачальників, а також інструменти оцінки ризиків;

створює для виробників зрозумілі та значно прозоріші правила участі в оборонних закупівлях;

надалі дасть змогу формувати повну картину спроможностей української оборонної промисловості для ухвалення стратегічних управлінських рішень.

«Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшує ручні й неформальні домовленості та робить конкуренцію чесною там, де вона критично важлива для обороноздатності країни», — вказав міністр.

Зі слів Шмигаля, це рішення — частина державної антикорупційної програми і «системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська».

