В Україні затвердили створення електронного реєстру зброярів (деталі)
Уряд затвердив створення та роботу єдиного електронного Реєстру зброярів для оборонних закупівель.
Про це повідомив у понеділок міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.
«Оновлений цифровий Реєстр зброярів — це фундаментальний крок до прозорих оборонних закупівель. Уряд затвердив створення та роботу єдиної електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення», — повідомив Шмигаль.
З його слів, «це закрита, захищена система», яка:
- дає державним замовникам перевірену інформацію про постачальників, а також інструменти оцінки ризиків;
- створює для виробників зрозумілі та значно прозоріші правила участі в оборонних закупівлях;
- надалі дасть змогу формувати повну картину спроможностей української оборонної промисловості для ухвалення стратегічних управлінських рішень.
«Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшує ручні й неформальні домовленості та робить конкуренцію чесною там, де вона критично важлива для обороноздатності країни», — вказав міністр.
Зі слів Шмигаля, це рішення — частина державної антикорупційної програми і «системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська».
