Нацбанк оголосив про значні зміни в системі нагляду за банками після інциденту з ветераном Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Нацбанк оголосив про значні зміни в системі нагляду за банками після інциденту з ветераном

Національний банк України оголосив про значні зміни в системі нагляду за фінансовими установами. Регулятор ухвалив принципове рішення зробити оцінку доступності фінансових послуг обов’язковою складовою інспекційних перевірок.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, коментуючи проблеми, з якими ветерани та люди з інвалідністю стикаються під час обслуговування у банківських відділеннях.

Причини такого рішення НБУ

За словами Пишного, ситуації, подібні до нещодавнього інциденту з ветераном Русланом Книшем, не є поодинокими та стосуються всієї банківської системи. У НБУ провели оперативний аналіз чинних регуляцій, регламентів і рекомендацій та дійшли висновку, що банки вже зараз мають достатньо інструментів, аби не допускати подібних випадків.

Голова Нацбанку наголосив, що проблема полягає не лише у формальних правилах, а й у культурі взаємодії та усвідомленні необхідності змін.

Читайте також У Нацбанку пояснили, як працюватиме банк фінансової інклюзії та хто там зможе обслуговуватися

Нагадаємо, у Києві 20-річний ветеран, який втратив усі кінцівки на війні, не зміг відновити банківську карту, бо не зміг тримати її для підтвердження. Як альтернативу, представники банку запропонували оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Ветеран від цього варіанту відмовився.

У фінустанові заявили, що ця ситуація є неприпустимою. «Ми проводимо ревізію внутрішніх процедур, тримаємо контакт із НБУ, аби ситуація, яка сталася у нашому банку, більше не ставалася ніде. Окремо, проведемо повторне навчання для працівників, щоб унеможливити подібне надалі», — заявили тоді у ПриватБанку. Детальніше про ситуацію Finance.ua розповідав за посиланням

Очікування від банків

НБУ очікує від банків детального аналізу власних процедур і проактивних дій. Йдеться, зокрема, про перегляд підходів до ідентифікації клієнтів, використання альтернативних способів підтвердження особи, усунення фізичних бар’єрів у відділеннях, а також адаптацію продуктів і договорів.

Окрему відповідальність, за словами Пишного, мають взяти на себе керівники та наглядові ради фінансових установ.

Національний банк уже розпочав підготовку нового інструменту в межах наглядових процедур. Принципове рішення ухвалене. Доступність фінансових послуг стане предметом інспекційної оцінки.

Починаючи з 2026 року інспектори НБУ перевірятимуть, чи створено у фінансових установах ефективну систему управління інклюзивним наданням послуг. У фокусі перевірок будуть стратегія, організаційна побудова процесів, продукти, навчання персоналу та дотримання методичних рекомендацій, наданих у 2024 році.

Подальші кроки

Після завершення підготовчої роботи Нацбанк планує публічно презентувати всі деталі для ринку. На початку наступного року НБУ також має намір провести круглий стіл за участю фінансового сектору, громадських організацій, представників уряду та міжнародних партнерів для напрацювання спільних рішень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.