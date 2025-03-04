Кабмін спростив призначення соцстипендій студентам з вразливих категорій громадян — Finance.ua
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Кабмін спростив призначення соцстипендій студентам з вразливих категорій громадян

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Кабмін спростив процедуру призначення соціальних стипендій для студентів з вразливих категорій. Тепер студенти зможуть отримувати виплати до 23 років та використовувати альтернативні документи для підтвердження статусу.
Уряд ухвалив постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам — дітям з пільгових категорій (сімей ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи).
Про це повідомив Кабінет міністрів.
Cтуденти зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-річного віку до 23-х років включно. Також, серед змін:
  • якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, можна використати для оформлення стипендії рішення суду про визнання батька або матері безвісно відсутнім, або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • дітям УБД замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, можна використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
За матеріалами:
УНН
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