«Золотий купол» Трампа — трильйонна ставка на технології, яких ще не існує Сьогодні 18:31 — Світ

Дональд Трамп

США роблять ставку на технологію, яку ще кілька десятиліть тому вважали надто складною для реалізації. Пентагон розгортає масштабну програму «Золотий купол», яка передбачає створення космічних перехоплювачів для знищення ракет безпосередньо з орбіти.

Водночас значну частину фінансових ризиків Вашингтон хоче перекласти на приватний сектор: компаніям пропонують розробляти та випробовувати технології власним коштом, розраховуючи на вигідні державні контракти в майбутньому.

Про це пише Bloomberg

«Золотий купол» за $185 млрд

Програма протиракетної оборони «Золотий купол» вартістю 185 млрд доларів, ініційована президентом Дональдом Трампом, передбачає створення космічних перехоплювачів, здатних знищувати ракети з орбіти.

Пентагон розраховує на швидкий розвиток американської космічної індустрії, підтримку венчурних інвесторів та нову модель державних контрактів, яка змушує компанії конкурувати між собою.

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Мета — досягти того, чого не вдалося реалізувати в межах Стратегічної оборонної ініціативи (SDI) президента Рональда Рейгана у 1980-х роках.

Очікується, що приватні компанії зможуть випробувати перевірені технології до завершення президентського терміну Трампа у 2028 році. При цьому значна частина фінансових ризиків припадає не на американських платників податків, а на інвесторів компаній.

Скільки коштуватиме космічний щит

Програма стикається зі складними технічними завданнями, величезними витратами та невизначеною політичною підтримкою. За оцінками Бюджетного управління Конгресу США, лише розгортання мережі космічних перехоплювачів може коштувати понад $700 млрд. Це майже в чотири рази більше, ніж сума, яку адміністрація Трампа виділила на всю програму «Золотий купол».

Ідея полягає у використанні озброєних супутників, які мають точно перехоплювати ракети. Об’єкти рухатимуться зі швидкістю, що приблизно у 20 разів перевищує швидкість звуку — близько 6,7 км/с.

Пентагон вважає таку систему необхідною для захисту США від супротивників, зокрема росії та Китаю, які розвивають далекобійні озброєння.

Компанії інвестують власні кошти

Пентагон використовує модель, характерну для Силіконової долини: компаніям пропонують вкладати власні гроші у розробки, отримуючи натомість шанс на майбутні державні контракти.

Серед 12 компаній, які погодилися на такі умови, — SpaceX, Anduril Industries та Lockheed Martin. Вони планують випробувати свої прототипи в космосі вже наступного року.

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Подібний підхід раніше використовувала NASA під час залучення SpaceX до створення ракети Falcon 9. Міністерство енергетики США також застосовувало схожу модель для розвитку досліджень термоядерного синтезу.

Наразі Пентагон виділив $3,2 млрд на створення прототипів. Ця сума значно менша за фактичні витрати компаній. За словами генерала Майкла Ґетлейна, якщо технологію не вдасться зробити дешевшою, подальші контракти укладати не будуть.

Компаніям доведеться йти на ризик

У липні 2025 року представники Космічних сил США повідомили потенційним учасникам програми, що на етапі відбору вони отримають лише близько $50 тис. — хоча згодом сума змінювалася. При цьому компанії повинні самостійно фінансувати виведення своїх прототипів на орбіту.

Також представники Пентагону попереджали про ризики: перехоплювачі можуть не спрацювати, а Конгрес може в майбутньому скасувати програму. Однак для деяких компаній це можливість залучити значні приватні інвестиції та отримати доступ до масштабних державних контрактів.

«Влучити кулею в кулю»

Найбільша технічна проблема програми — надзвичайно короткий час для перехоплення та величезні швидкості. У перехоплювача буде лише кілька хвилин, щоб виявити та знищити ракету між її запуском і повторним входженням в атмосферу. Водночас супутник робить повний оберт навколо Землі приблизно за 90 хвилин. Тому для постійного покриття території можуть знадобитися сотні або навіть тисячі апаратів.

Професор Стів Феттер порівнює завдання з «влучанням кулею в кулю». Для порівняння: звичайна куля рухається зі швидкістю близько 700 м/с, тоді як боєголовка — близько 7 000 м/с.

За попередніми оцінками, вартість одного перехоплювача при масовому виробництві становитиме від $5 млн до $20 млн.

Загальні витрати на «Золотий купол», за оцінками Bloomberg та CBO, можуть перевищити $1 трлн. У такому разі програма стане найдорожчим оборонним проєктом в історії.

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