Які комісії на зняття готівки у банкоматах — Finance.ua

Які комісії на зняття готівки у банкоматах Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Які комісії на зняття готівки у банкоматах

Часто комісії банки ретельно прописують у документі, який називається «тарифи». Для кожного банківського продукту, поточного чи карткового рахунку, депозиту чи кредиту банки готують детальні тарифи, в яких чітко вказують, скільки клієнт має заплатити за ту чи іншу послугу, надану банком. Також зазначається, які послуги надаються безкоштовно (без комісії).

Візьмемо, наприклад, ПриватБанк , у якого існують дві різні картки (і відповідно, два різні тарифні плани. — Ред.): «Універсальна» та «Картка для виплат».

З «Картки для виплат» (скорочено — КДВ) банк дозволяє знімати готівку як у банкоматах, так і в касі абсолютно безкоштовно.

Водночас для картки «Універсальна» існує комісія на зняття готівки — як у банкоматі, так і в касі відділення — у розмірі 1% від суми зняття. Наприклад, при знятті з «Універсальної» 20 тис. грн доведеться віддати банку 200 грн.

При цьому ПриватБанк не запроваджує ліміт на зняття протягом місяця. Єдине обмеження, яке встановив банк, — знімати можна не частіше, ніж 20 тис. грн один раз на 3 години.

Інші банки можуть встановлювати місячний ліміт суми, яку можна зняти без комісії. При перевищенні ліміту доведеться заплатити комісію і досить відчутну.

Так, Сенс Банк встановив місячний ліміт на зняття готівки для своїх тарифних пакетів White, Black та Graphite у розмірі відповідно 20 тис., 30 тис. та 50 тис. грн.

Таку суму можна зняти без комісії у будь-якому банкоматі світу. Але якщо потрібно зняти більше протягом місяця, банк візьме плату у розмірі 3%, щонайменше 25 грн. Тобто за зняття тих самих 20 тис. грн понад ліміт доведеться віддати банку відразу 600 грн.

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