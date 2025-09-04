0 800 307 555
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу

129
У 2025 році з готівкового обігу вилучили понад 455,8 млн зношених банкнот. Найчастіше знімали з обігу купюри номіналом 200 та 500 гривень, які належать до старих зразків.
Про це Національний банк України повідомив у коментарі УНН.

Скільки грошей в обігу

Станом на 1 серпня 2025 року в Україні перебувало понад 2,57 млрд банкнот на суму понад 858,62 млрд гривень. Для порівняння, на початок року в обігу було 2,60 млрд банкнот на суму 814,3 млрд гривень.
У НБУ зазначають, що зростання кількості готівки за перші сім місяців року відбулося в межах звичайних сезонних коливань. Проте з квітня по липень обсяги готівки зростали швидше. Це пов’язують із невизначеністю щодо завершення війни, частішими повітряними атаками та зниженням попиту на іноземну валюту.

Чому вилучають банкноти

За словами НБУ, щороку з обігу вилучають у середньому 600−700 млн банкнот усіх номіналів через їх зношення. Купюри невеликих номіналів служать усього 1−2 роки, тоді як великі можуть залишатися в обігу понад 8 років. Щоб готівка залишалася якісною та придатною для розрахунків, пошкоджені чи старі банкноти постійно замінюють новими.

Статистика вилучених купюр у 2025 році

З початку року й до 1 серпня 2025 року вилучили понад 455,8 млн банкнот, серед них:
  • 1−10 гривень (замінюють монетами) — 17,4 млн;
  • 20 гривень — 37,9 млн;
  • 50 гривень — 33,9 млн;
  • 100 гривень — 59,3 млн;
  • 200 гривень — 149,4 млн;
  • 500 гривень — 137,7 млн;
  • 1 000 гривень — 20,2 млн.
У НБУ наголошують, що найбільше вилучали саме банкноти номіналом 200 та 500 гривень, адже поступово з обігу виводять купюри старих зразків 2003—2007 років.
Нагадаємо, Національний банк не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень — від початку 2023 року. Обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022−2023 роках — по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу Нацбанк не друкував.
