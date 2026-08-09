Чи можна повернути товар зі знижкою у магазин Сьогодні 13:17 — Особисті фінанси

Повернення товару зі знижкою — що варто знати, Фото: magnific

Покупці мають право повернути товари зі знижкою. Попри поширені оголошення в магазинах про те, що «акційний товар поверненню не підлягає», така вимога суперечить законодавству.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Акційний товар можна повернути

Покупець може обміняти непродовольчий товар належної якості, якщо він не підійшов за розміром, кольором, фасоном чи з інших причин.

Зробити це можна протягом 14 днів з дня, наступного після покупки, якщо продавець не встановив довший строк.

Для обміну товар має відповідати кільком умовам:

не бути у використанні;

зберегти товарний вигляд і споживчі властивості;

мати всі ярлики, пломби та інші елементи маркування;

супроводжуватися розрахунковим документом (чеком, квитанцією тощо).

Фахівці наголошують, акційна ціна не позбавляє покупця права на повернення чи обмін товару. Тож продукцію, придбану зі знижкою, можна повернути або обміняти на тих самих умовах, що й товари за повною вартістю.

Якщо ж продавець безпідставно відмовляється обміняти або повернути товар, споживач має право звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби або її територіального органу із відповідною заявою.

Які товари повернути не можна

Водночас обміняти або повернутидеякі товари неможливо навіть за умови належної якості.

Зокрема, це стосується продовольчих товарів, лікарських засобів, парфумерно-косметичних виробів, натільної чи постільної білизни і т.д.

До цього Finance.ua зазначав , що у першому півріччі 2026 року середній чек онлайн-покупки в Україні зріс порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Це пов’язано з підвищенням цін та зміною споживчих звичок покупців.

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