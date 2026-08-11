День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, ПриватПідписка, превентивна реструктуризація для боржників Сьогодні 17:45 — Особисті фінанси

Вівторок, 11 серпня. НБУ пом’якшив валютні обмеження для українців. ПриватБанк офіційно анонсував запуск сервісу підписок. Чоловікам за кордоном спростили правила перевірки військового документа.

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ПриватПідписка

ПриватБанк офіційно анонсував запуск сервісу підписок, який поєднає спеціальні ціни та переваги від партнерів банку з додатковими фінансовими умовами для клієнтів. Підписки передбачатимуть додаткові знижки на продукти, пальне, посилки та стримінгові сервіси, зокрема кіно й музику. Крім того, клієнти зможуть отримувати знижені, а в окремих випадках нульові тарифи на банківські операції та перекази.

Пом’якшення валютних обмежень

Національний банк запровадив масштабний пакет пом’якшення валютних обмежень. Так, наприклад, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн на календарний місяць (із 50 тис. грн).

Крім того, підвищується до 200 тис. грн на день (зі 100 тис. грн) ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Також НБУ розширив можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків.

Оцифрування трудової книжки

Подали трудову книжку на оцифрування, а статус місяцями не змінюється? Це не обов’язково означає, що документи загубилися або з ними виникла проблема. Статус «В роботі» означає , що ПФУ вже отримав документи та прийняв їх до опрацювання. Вони можуть перебувати у загальній черзі, а спеціалісти перевіряють правильність і повноту скан-копій.

👵👴 Думка про забезпечення старості хвилює не лише тих, кому до пенсії залишилося кілька років, а й доволі молодих українців. Повномасштабна війна суттєво змінила трудову географію: мільйони українців опинилися в країнах ЄС, уклали офіційні трудові контракти й почали сплачувати соціальні внески до іноземних фондів.

Редакція Finance.ua проаналізувала, які ж пенсії гарантують європейські країни, де виходити на пенсію найвигідніше за співвідношенням доходів і витрат, та як зарахувати роки праці в Україні та ЄС:

Вступ України до SEPA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, необхідні для виконання вимог Європейської платіжної ради та подальшого приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Ще один урядовий законопроєкт передбачає посилення відповідальності за порушення у фінансовій сфері.

Зарплати IT-менеджерів

Як свідчать дані Dou, в 2026 році зарплати українських IT-менеджерів загалом залишаються стабільними, але всередині окремих спеціалізацій ситуація помітно різниться. Продакти заробляють більше за проджектів, а найбільші компенсації отримують керівники продуктових напрямів.

Превентивна реструктуризація для боржників

Банкрутство — не завжди єдиний вихід для бізнесу, який має проблеми з боргами. В Україні для підприємців працює механізм, який дозволяє ще до настання фактичної неплатоспроможності спробувати домовитися з кредиторами та зберегти підприємство.

Превентивна реструктуризація призначена для боржника, який ще не є банкрутом, але вже перебуває під загрозою неплатоспроможності.

Перевірка е-ВОД чоловіків за кордоном

Кабінет Міністрів змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. Тепер для звернення до українського консульства або посольства достатньо пред’явити електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), який є дійсним на момент візиту.

Ситуація на валютному ринку

Аналітики ICU очікують певного зростання дисбалансів на валютному ринку в наступні місяці, особливо з урахуванням обмежень на експорт агропродукції через вищі безпекові ризики.

Проте в ICU не очікують значної девальвації гривні найближчими кварталами та зберігають свій прогноз курсу на рівні 45.8 грн/$ до кінця поточного року.

Знесення старих будинків

Наразі в країні налічується близько 30 тис. «хрущовок», будівництво багатьох із яких розпочалося у 1957 році. При цьому значна частина з них перебуває в аварійному стані. Для того, щоб знесення будинків стало можливим, нардепи мають проголосувати , а президент підписати відповідний законопроєкт № 6458. Однак він поки що пройшов лише 1-е читання і зараз його «досить активно готують на 2-е».

Можливості онлайн-шлюбу

Цифровий шлюб набирає популярності, а тепер сервіс планують розширити новими можливостями. До кінця 2026 року сервіс планують доповнити кількома новими функціями. Зокрема, вдови та вдівці зможуть укладати новий шлюб повністю дистанційно.

Також планують запустити відеоцеремонії з перекладом жестовою мовою. Це дозволить людям із порушеннями слуху чи мовлення одружуватися онлайн із залученням перекладача жестової мови.

Крім того, молодята зможуть замовляти міжнародну доставку свідоцтва про шлюб до однієї з 48 країн світу.

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