Можна навіть лаятися: електрокросовер Mazda отримав незвичайну функцію

Електрокросовер Mazda CX-6e може не лише попереджати пішоходів про наближення автомобіля, а й озвучувати повідомлення самого водія. Причому система не блокує навіть нецензурну лексику.

Про це пише видання Motor1

Mazda CX-6e оснащений системою External Announcement, яку компанія представила разом з електричним кросовером у січні 2026 року. Її головна мета — підвищити безпеку на дорозі, адже електромобілі працюють значно тихіше за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Для цього у передній частині машини встановили зовнішній динамік. Через нього водій може відтворювати готові голосові попередження для пішоходів і велосипедистів.

Водій може транслювати власні повідомлення

Функціональність системи не обмежується заздалегідь підготовленими звуками. На 26,45-дюймовому сенсорному екрані Mazda CX-6e можна написати власну фразу та зберегти її для подальшого відтворення.

Також система дозволяє транслювати через зовнішній динамік голос водія в режимі реального часу.

Під час тестування автомобіля в Австралії журналісти з’ясували, що External Announcement практично не має обмежень щодо змісту повідомлень. Система відтворює введений текст навіть із нецензурною лексикою. За словами тестувальників, таких обмежень немає і для голосових повідомлень у реальному часі.

Цим система Mazda відрізняється від звукових попереджень, які використовують багато гібридних та електричних автомобілів. Вони призначені передусім для безпеки та зазвичай відтворюють фіксований звук відповідно до встановлених вимог.

Нецензурні повідомлення можуть створити проблеми

Mazda CX-6e виробляють у Китаї. Станом на жовтень 2026 року електричний SUV продається, зокрема, в Європі та Австралії, однак на ринку США його немає.

Водночас відсутність фільтра для нецензурної лексики може створювати юридичні ризики для водіїв. В окремих штатах Австралії, зокрема Квінсленді та Новому Південному Уельсі, правила дорожнього руху обмежують використання автомобільних сигналів та інших попереджувальних пристроїв. За образливу лексику в громадських місцях також можуть передбачатися штрафи.

Читайте також Dacia презентувала недорогий електрокросовер Spring (фото)

У Західній Австралії законодавство передбачає покарання за неналежне або образливе використання зовнішнього гучномовця автомобіля. Максимальний штраф у таких випадках може становити 6000 австралійських доларів.

Mazda публічно не повідомляла про окрему проблему з використанням нецензурної лексики через External Announcement і не заявляла про підготовку програмного оновлення для фільтрації таких повідомлень.