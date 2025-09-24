Як дитячі установки про гроші впливають на доросле життя: практичні поради Сьогодні 08:28 — Особисті фінанси

Гроші — це не просто матеріальна цінність. Вони тісно пов’язані з нашими переконаннями, досвідом і самооцінкою. Часто саме психологічні установки визначають, наскільки ми готові просити більше, вкладати у свій розвиток або створювати нові джерела доходу.

Фахівці robota.ua розібралися , як ставлення до грошей формується у дитинстві, чому воно може гальмувати фінансове зростання у дорослому житті та які практичні кроки допомагають розвивати фінансову впевненість.

Як формується ставлення до грошей у дитинстві

Менеджерка Хабу психології і добробуту Європейської Бізнес Асоціації Тетяна Сідляренко пояснює, що наші фінансові установки зароджуються ще змалку.

Дитина чує вислови на кшталт «Гроші дістаються важко» чи «Головне — бути хорошою людиною», і підсвідомо засвоює, що достаток потребує виснажливої праці або що прагнути більше — соромно.

Дитина на підсвідомому рівні легко засвоює ці слова, адже ще не вміє критично мислити. До того ж, поряд зі словесним оточенням зазвичай є й наочний приклад — мама чи тато, дідусь чи бабуся, опікун, які не просто багато працюють заради «хліба з маслом», а фактично працюють «до зносу».

«У дорослому віці це часто трансформується у переконання: гроші з’являться лише тоді, коли я працюватиму дуже багато і обов’язково до виснаження», — зазначає експертка.

Серед найпоширеніших переконань, що гальмують фінансове зростання:

«Мені не можна хотіти більше» — бо за це буде соромно або ж «інші не мають, тож і мені не слід»;

«Треба ділитися з іншими» — навіть ціною власних потреб;

«Щоб заробляти, треба страждати» — наче легкий і приємний шлях «неправильний» або «несправжній»;

«Я нічого особливого не роблю» — знецінення власних умінь і досягнень.

Вплив у дорослому житті

Такі дитячі настанови формують мислення «бідності», яке проявляється в соромі витрачати на себе, у відчутті, що «легкі гроші» — неправильні, або у знеціненні власних умінь.

Натомість мислення «достатку» базується на усвідомленні своєї цінності: «Мені дозволено прагнути більшого — не з жадібності, а з поваги до власної цінності».

За словами Сідляренко, зв’язок між фінансовими результатами і самооцінкою очевидний: людина, яка цінує себе, сміливо озвучує вартість своїх послуг і ставить здорові межі у співпраці.

Як змінити установки

Попри те, що фінансові переконання глибоко вкорінені, їх можна поступово переосмислити.

«Людина — істота пластична. Навіть у дорослому віці ми здатні змінювати фінансові установки й знаходити нові точки опори», — підкреслює експертка.

Головне — поставити ціль змінити ці установки і рухатися до цього маленькими кроками.

Серед практичних технік, які радить експертка:

«щоденник грошей» — фіксуйте витрати й доходи, відмічайте, які з них приносять тривогу, а які радість. Це допомагає побачити, що може бути ресурсом, а що — забирає сили;

— фіксуйте витрати й доходи, відмічайте, які з них приносять тривогу, а які радість. Це допомагає побачити, що може бути ресурсом, а що — забирає сили; відзначення своїх перемог (навіть невеликих): клієнт, що повернувся; вдала співпраця; підвищена ціна, яку прийняли. Так формується відчуття стабільності й зростання;

клієнт, що повернувся; вдала співпраця; підвищена ціна, яку прийняли. Так формується відчуття стабільності й зростання; конкретне планування: не лише візуалізуйте, а складайте реалістичні плани: відпочинок у певному місті, у конкретний сезон, із визначеним бюджетом;

не лише візуалізуйте, а складайте реалістичні плани: відпочинок у певному місті, у конкретний сезон, із визначеним бюджетом; робота з психологом чи коучем : почуття провини, страх або сором часто забирають найбільше енергії. Професійна підтримка допомагає розібратися з цими блоками;

: почуття провини, страх або сором часто забирають найбільше енергії. Професійна підтримка допомагає розібратися з цими блоками; оцінка оточнення: не всі радітимуть вашому зростанню. Комусь може бути некомфортно через заздрість, хтось живе з переконанням, що гроші дістаються лише важкою ціною. Такі установки й реакції можуть гальмувати розвиток.

