Як навчити дитину фінансовій грамотності: ключові поради від експертки — Finance.ua

Як навчити дитину фінансовій грамотності: ключові поради від експертки Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Як навчити дитину фінансовій грамотності: ключові поради від експертки

Навесні 2025 року стало відомо, що школярів, починаючи від 8 класу, навчатимуть фінансовій грамотності. Чому загалом це важливо та як навчити дитину правильно розпоряджатися грошима — розповіла під час онлайн-конференції InvestFest фінансова планерка iPlan.ua, інвесторка, тренерка з фінансової грамотності для дорослих та дітей, кураторка проекту iPlan Teens — Юлія Бабенко.

Перше, з чого почала спікерка, те, що навчати дитину фінансовій грамотності потрібно тут і зараз, бо підлітки, за її словами, виростають у світі, де фінансова грамотність — не опція, а необхідність. Плюс до того, зараз дуже багато інструментів, які спокушають на витрати: онлайн-шопінг, криптовалюти, рекламні кампанії тощо.

Читайте також Ціна першого дзвоника: скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році

Як приклад, чому фінансова грамотність є важливим інструментом, Бабенко навела дані Організації економічного співробітництва та розвитку, в якому зазначається, що студенти з вищими результатами фінансової грамотності мають на 72% більше ймовірність зберігати гроші та на 50% краще порівнювати ціни перед покупкою. Окрім того, підлітки, які вміють планувати та аналізувати витрати, в дорослому віці мають вищий рівень доходу та менше боргів.

Бабенко виділила три навички, які потрібні підліткам для розуміння фінансової грамотності:

фінансова дисципліна — вміння рахувати, планувати та відкладати гроші;

критичне мислення щодо грошей;

перші кроки в інвестуванні.

Зокрема, експертка наголосила на тому, що дітям необхідно давати досвід проживати моменти, коли грошей немає. Також, на чому зосередила свою увагу Бабенко під час виступу, те, що дітям важливо пояснити момент: окремо — витрати, окремо — заощадження, окремо — бажання. Щодо другого пункту, то тут найкраще підійдуть депозити та ОВДП. Тобто, ви можете разом із дітьми відкрити рахунок чи купити облігації і наочно показувати їм, як поступово зростає дохід.

Якщо ж ви не можете пояснити дитині щодо фінансової грамотності, бо в самих немає необхідного досвіду, то тут стануть в пригоді родинні курси. Бо, за словами експертки, навіть у школі не розкажуть усього, що треба знати про фінансову грамотність, адже вчителі не є інвесторами.

Як же краще розповісти дитині про фінансову грамотність

Бабенко виділила такі важливі моменти:

Гейміфікація

Малі суми — великі уроки

Інвестиції в себе

Розбір прикладів із життя

Одним із головним факторів, які допоможуть якомога швидше навчити дитину фінансовій грамотності, є баланс, а саме:

Теорія пояснена на простих прикладах; Практичні інструменти: бюджет, табличка або гра; Мотивація: показати, як це впливає на майбутнє.

Бабенко зазначила, якщо вам вдасться навчити дитину за приципом «заробляй, заощаджуй, інвестуй» то це вже буде досить непоганим результатом.

Тому, якщо підсумовувати, тут важливо робити все разом із дитиною, адже найкраще, що батьки можуть зробити для фінансової грамотності дитини — розвивати власну фінансову грамотність і щоденно застосовувати її на практиці у власному житті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.