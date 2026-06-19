Іпотека в Польщі: скільки молоді насправді готові взяти кредит Сьогодні 16:06 — Кредит&Депозит

Близько 30% молодих людей допускають можливість довгострокової або навіть довічної оренди житла замість придбання власної нерухомості

Молоді поляки дедалі обережніше ставляться до придбання житла в кредит і не готові оформлювати іпотеку за будь-яких умов. Одним із головних критеріїв під час ухвалення рішення про іпотеку залишається вплив кредитних платежів на рівень життя.

Про це повідомляє InPoland.net.pl з посиланням на звіт «Щасливий дім: на ваших умовах. Молоді люди на ринку нерухомості», підготовлений Otodom та Invest Komfort.

Більшість готова брати кредит лише без втрати комфорту

Майже 60% опитаних заявили, що розглядатимуть іпотеку лише за умови, що щомісячний платіж не погіршуватиме їхнього життєвого комфорту.

Водночас близько 30% молодих людей допускають можливість довгострокової або навіть довічної оренди житла замість придбання власної нерухомості. Це свідчить про поступову зміну ставлення до традиційної моделі, за якої власне житло вважається одним із головних життєвих пріоритетів.

Молодь готова переїжджати заради кращих умов

Дослідження також показує високий рівень мобільності серед молодого покоління.

Близько 71% респондентів заявили, що готові змінити місце проживання заради кращих умов, а 69% — у разі неможливості дозволити собі житло в бажаній локації.

За даними Центрального статистичного управління Польщі, доходи молоді залишаються нижчими за середні по країні, тоді як витрати на оренду та комунальні послуги у великих містах можуть сягати 35−55% заробітку.

Підхід до купівлі житла змінюється

Автори звіту зазначають, що молоде покоління формує нову модель поведінки на ринку житла — більш гнучку та обережну.

Представники Otodom підкреслюють, що рішення про купівлю житла дедалі частіше відкладається, а сам підхід до нерухомості змінюється порівняно з попередніми поколіннями.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що станом на 2025 рік у країнах Європейського Союзу у власному житлі проживають 68,5% домогосподарств. Це на 2,2% менше, ніж у 2010 році. Водночас рівень володіння житлом суттєво відрізняється залежно від країни — від 47,2% у Німеччині до 93,8% у Словаччині.

У 23 європейських країнах середній вік покупця, який уперше придбав житло, становить 31,3 року. Наймолодшими власниками житла стають мешканці Мальти — у середньому у 28 років. Найпізніше власне житло купують у Швейцарії та Греції — в середньому у 34,7 року. Середній вік першої купівлі житла У Польщі становить 32,7 року.

Також ми писали , що українці купили в Польщі більше квартир, ніж громадяни 115 країн разом узяті.

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