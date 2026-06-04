Польща змінює правила купівлі житла для іноземців Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Зміни спрямовані на впорядкування контролю за придбанням нерухомості іноземцями та спрощення процедур перевірки

Уряд Польщі схвалив законопроєкт про внесення змін до законодавства щодо придбання нерухомості іноземцями.

Про це повідомив речник уряду Адам Шляпка, передає InPoland.net.pl.

Нотаріуси подаватимуть документи в електронному форматі

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону про придбання нерухомості іноземцями та Закону про нотаріат.

Зокрема, нотаріуси отримають можливість подавати до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA) документи щодо придбання іноземцями нерухомості, а також часток і акцій у компаніях, які володіють нерухомістю або мають право її постійного користування, виключно в електронній формі.

За словами Адама Шляпки, зміни спрямовані на впорядкування контролю за придбанням нерухомості іноземцями та спрощення процедур перевірки.

На сьогодні всі документи подаються в паперовому вигляді. Міністр внутрішніх справ та адміністрації веде реєстр, який містить інформацію про придбання іноземцями нерухомості та акцій.

Основним джерелом інформації для формування реєстру є виписки з нотаріальних актів, які нотаріуси зобов’язані надсилати до міністерства протягом семи днів після оформлення угоди.

Новий механізм має покращити якість обліку

У польському уряді зазначають, що щороку фіксуються випадки несвоєчасного подання документів нотаріусами. Це може впливати на актуальність даних щодо угод за участю іноземців, а також на точність державних реєстрів нерухомості та акцій.

Для вирішення цієї проблеми законопроєкт передбачає використання ІТ-системи CREWAN, через яку нотаріуси зможуть передавати необхідні документи в електронному форматі.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що до 2014 року ключова частина українських інвестицій у нерухомість була зосереджена в рідній країні. Якщо конкретніше, в її великих містах: Київ, Львів, Одеса та Дніпро. За кордоном, звісно, також купували, але не так активно. Зазвичай, робилися придбання для відпочинку в курортних регіонах Болгарії, Італії чи Іспанії.

За останні 2−3 роки в плані придбання закордонної нерухомості українцями відбулися суттєві зміни. Помітно зросла частка сімейних покупців віком 30−50 років, для яких в пріоритеті не лише безпека, а ще й наявність поблизу садочків чи шкіл. Але і клієнтів віком від 50 років у агентств нерухомості також достатньо.

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