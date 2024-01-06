Уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях

Казна та Політика
16
Кабмін підвищив видатки на охорону здоровʼя у 2024 році до 239 мільярдів гривень — торік було на 31 мільярд менше. Із цих коштів 1 млрд грн піде на облаштування укриттів і створення безпечних умов у лікарнях.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«На програму медичних гарантій додаємо 16 млрд грн. Запускаємо пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. 1 млрд грн виділяємо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.
Вже найближчим часом планується запуск електронного кабінету пацієнта. В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями", — заявив Шмигаль.
За його словами, уряд також затвердив постанову, яка передбачає розширення переліку ліків і медвиробів, які будуть закуповуватися через електронний каталог.
«Це сприяє значній економії коштів та пришвидшує процедури закупівлі», — додав прем'єр.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.