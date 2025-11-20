«Генератор зв’язку»: мобільні оператори збільшили виплати Вчора 08:34

«Генератор зв’язку»: мобільні оператори збільшили виплати

Проєкт «Генератор зв’язку» за перший тиждень роботи отримав сотні відгуків від учасників. Завдяки цим пропозиціям та подальшим консультаціям із мобільними операторами було оперативно переглянуто умови співпраці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що змінилося

Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора. Також тепер для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації.

«Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій», — зазначили в Мінцифрі.

Старі та нові розміри компенсацій

Тип генератора Було Стало / Стандарт Стало / Підвищений Дизельний 110-140 грн/год 172 грн/год 197 грн/год Бензиновий - 287 грн/год 330 грн/год

Генератор зв’язку — це соціальний проєкт, головна мета якого не заробити, а підтримати збереження зв’язку під час блекаутів.

«Ви не здаєте свій генератор в оренду, а заправляєте та обслуговуєте його. Натомість мобільні оператори відшкодують вам витрати на пальне та необхідне технічне обслуговування генератора», — пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав про програму «Генератор зв’язку» за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату. Хто може долучитися:

фізичні особи;

ФОП (на загальній системі або 3-ї групи);

юридичні особи.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявлял , що у разі повного знеструмлення українці зможуть залишатися на зв’язку понад шість годин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.