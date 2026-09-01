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Мита США на авто канадського виробництва можуть зупинити заводи Toyota та Honda

Фондовий ринок
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Канада забезпечує значну частку американських продажів
Канада забезпечує значну частку американських продажів
Пропозиція США запровадити 50% мито на імпорт канадських автомобілів створює серйозні ризики для Toyota та Honda.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Оскільки на ці компанії припадає понад 75% канадського автовиробництва, нові обмеження можуть змусити їх зупинити окремі складальні лінії.

Потужний удар по бізнесу

Для японських брендів ринок США є ключовим і захищеним від китайських конкурентів, проте Канада забезпечує значну частку їхніх американських продажів.
Потенційне подвоєння зборів завдасть потужного удару по бізнесу компаній, які вже стикаються з жорсткою глобальною конкуренцією та високими витратами.
У відповідь на торговельний тиск автовиробники змушені переглядати стратегії. Toyota вже нарощує інвестиції у виробництво на території США, тоді як Honda розглядає можливість скасування планів щодо будівництва нового заводу в регіоні та очікує результатів переговорів щодо угоди USMCA.
У разі реалізації тарифів компаніям доведеться шукати шляхи перенаправлення експорту та адаптації логістики до нових умов.
За матеріалами:
Mind
СШАМитоАвто
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