0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому автомобільний експорт зернових фактично втратив економічний сенс

Аграрний ринок
8
Чому автомобільний експорт зернових фактично втратив економічний сенс
Чому автомобільний експорт зернових фактично втратив економічний сенс
Автомобільний транспорт залишається найменшим каналом експорту української агропродукції через високу вартість логістики.
У нинішніх умовах використовувати його для експорту зернових фактично економічно недоцільно.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневого спілкування з журналістами.
За його словами, з 1 по 26 серпня автомобільним транспортом було експортовано близько 80 тис. тонн аграрної продукції. При цьому половина цього обсягу — близько 40 тис. тонн — припадає на олію. «Автомобільний транспорт залишається найменшим каналом — це близько 80 тис. тонн. Із них близько 40 тис. тонн — це олія. Через високу вартість логістики говорити про автомобільний експорт зернових у нинішніх умовах фактично не доводиться», — пояснив міністр. Основними альтернативними каналами експорту залишаються залізниця та Дунай.
Обсяги перевезень кожним із цих напрямків становлять близько 600 тис. тонн. Загалом з 1 по 26 серпня Україна експортувала 1,423 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки. Найбільше відставання від потенційних обсягів спостерігається саме у сегменті зернових: за цей період було експортовано 822 тис. тонн.
«По зернових ми закриваємо всього 21% від потенційної потреби. Щодо олійних, олії та шротів, то там обсяги експорту плюс-мінус відповідають потребам на цей період.
Тобто на поточний момент найбільше просідання ми бачимо саме по зернових", — зазначив Висоцький. За підсумками серпня в міністерстві очікують, що обсяг експорту може сягнути близько 1,7 млн тонн.
У вересні потенціал альтернативних логістичних маршрутів оцінюється вже до 2 млн тонн. «Ми прогнозували, що у вересні альтернативними шляхами потенційно можна буде вийти на 2 млн тонн. Поточна ситуація розвивається відповідно до прогнозу, який ми сформували наприкінці липня. Це підтверджує реалістичність оцінки можливостей існуючих альтернативних маршрутів», — наголосив міністр.
За матеріалами:
Agravery
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems