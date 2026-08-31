Чому автомобільний експорт зернових фактично втратив економічний сенс Сьогодні 05:34 — Аграрний ринок

Чому автомобільний експорт зернових фактично втратив економічний сенс

Автомобільний транспорт залишається найменшим каналом експорту української агропродукції через високу вартість логістики.

У нинішніх умовах використовувати його для експорту зернових фактично економічно недоцільно.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневого спілкування з журналістами.

За його словами, з 1 по 26 серпня автомобільним транспортом було експортовано близько 80 тис. тонн аграрної продукції. При цьому половина цього обсягу — близько 40 тис. тонн — припадає на олію. «Автомобільний транспорт залишається найменшим каналом — це близько 80 тис. тонн. Із них близько 40 тис. тонн — це олія. Через високу вартість логістики говорити про автомобільний експорт зернових у нинішніх умовах фактично не доводиться», — пояснив міністр. Основними альтернативними каналами експорту залишаються залізниця та Дунай.

Обсяги перевезень кожним із цих напрямків становлять близько 600 тис. тонн. Загалом з 1 по 26 серпня Україна експортувала 1,423 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки. Найбільше відставання від потенційних обсягів спостерігається саме у сегменті зернових: за цей період було експортовано 822 тис. тонн.

«По зернових ми закриваємо всього 21% від потенційної потреби. Щодо олійних, олії та шротів, то там обсяги експорту плюс-мінус відповідають потребам на цей період.

Тобто на поточний момент найбільше просідання ми бачимо саме по зернових", — зазначив Висоцький. За підсумками серпня в міністерстві очікують, що обсяг експорту може сягнути близько 1,7 млн тонн.

У вересні потенціал альтернативних логістичних маршрутів оцінюється вже до 2 млн тонн. «Ми прогнозували, що у вересні альтернативними шляхами потенційно можна буде вийти на 2 млн тонн. Поточна ситуація розвивається відповідно до прогнозу, який ми сформували наприкінці липня. Це підтверджує реалістичність оцінки можливостей існуючих альтернативних маршрутів», — наголосив міністр.

Agravery За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.