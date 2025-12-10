0 800 307 555
Членство України в ЄС є умовою безпеки Європи, — глава МЗС Литви

Розширення Європейського Союзу є ключовим геополітичним інструментом, який дозволяє забезпечити мир і стабільність на континенті.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє LRT.
Він наголосив, що Україна та Молдова сьогодні перебувають на передньому краї процесу розширення, тому їхній прогрес має бути чітко зафіксований у рішеннях ЄС.
«Членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Це також один із елементів гарантій безпеки України», — зазначив Будріс.
За його словами, Європейський Союз повинен подавати чіткі та послідовні сигнали щодо інтеграції України, щоб громадяни бачили реальну перспективу членства, а реформи проводилися швидше та ефективніше.
Будріс також підкреслив, що розширення ЄС буде одним із ключових пріоритетів Литви під час її головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія працює над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до ЄС уже наприкінці листопада.
Водночас Європейський Союз досі не може офіційно розпочати переговори з Україною через вето Угорщини, яке залишається ключовою перепоною.
За матеріалами:
РБК-Україна
