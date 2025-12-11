У Раді назвали ключові умови для проведення виборів під час війни Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

У Раді назвали ключові умови для проведення виборів під час війни

В Україні поки що не існує законодавчих ініціатив, які б урегульовували проведення виборів у період війни.

Про це заявив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

За його словами, для створення такого законодавства потрібне широке обговорення в парламенті та участь громадських організацій і уряду.

Позиція парламентарів

Корнієнко зазначив, що рішення щодо виборчого законодавства необхідно ухвалювати спільно.

Він підкреслив, що для початку роботи потрібно зібрати всі сторони та визначити подальший напрям у парламенті.

За його словами, вибори не проводяться не через політичну волю влади, а через війну та постійні загрози з боку росії. Шестирічний термін роботи нинішньої Ради став безпрецедентним, але його зумовлює ситуація з ракетними ударами та бойовими діями.

Вимоги щодо безпеки

Україна залишається кандидатом на вступ до ЄС і має дотримуватися демократичних критеріїв. Проте для проведення виборів необхідна надійна безпекова рамка. Забезпечити її, за словами Корнієнка, мають міжнародні партнери, зокрема США та країни ЄС.

Він наголосив, що нинішні умови не дозволяють організувати голосування через щоденні атаки дронами та ракетами і через активні бойові дії.

Серед ключових ризиків він назвав:

безпеку виборців за кордоном, які не повернуться в країну під обстрілами;

участь у виборах військових на фронті, яких налічується сотні тисяч;

можливість участі військових як кандидатів і механізм їхньої відпустки;

проблеми з реєстром виборців і потребу розширення повноважень ЦВК;

критерії безпеки для відкриття виборчих дільниць, особливо в прифронтових районах;

нові загрози від дронів, зокрема FPV, які можуть бити на десятки кілометрів.

За його словами, багато технічних напрацювань уже існують: у ЦВК працюють сім робочих груп, є чернетки і у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

Вибори в Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтервʼю Politico заявив , що вже «настав час» провести вибори в Україні. Він також припустив, що президент України Володимир Зеленський міг би перемогти на виборах.

Володимир Зеленський зазначив , що готовий до виборів і «не тримається» за посаду. Водночас залишаються питання безпеки, організації голосування військових та законодавчої бази, яка забезпечить легітимність процесу.

Зеленський звернувся до США та європейських партнерів із проханням забезпечити безпеку для проведення виборів. У разі отримання таких гарантій Україна буде готова до виборів «у наступні 60−90 днів». Президент закликав народних депутатів від «Слуги народу» та інших фракцій підготувати законодавчі пропозиції, які дозволять провести вибори в умовах воєнного стану.

