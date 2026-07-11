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Україна отримала понад 3 млрд доларів від Світового банку: куди спрямують кошти

Казна та Політика
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Світовий банк виділяє Україні понад $3 млрд
Світовий банк виділяє Україні понад $3 млрд
До державного бюджету України надійшли 3,35 млрд доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.
Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).

Куди спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.
За словами Свириденко, це фінансування стало можливим завдяки масштабному пакету реформ. Для виконання умов програми Уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів.
Зміни охопили ключові сфери:
  • удосконалення системи публічних закупівель,
  • розвиток факторингу,
  • інтеграцію енергетичних ринків з ЄС,
  • трансформацію аграрного сектору,
  • підтримку ветеранського підприємництва,
  • розвиток житлової політики,
  • модернізацію дошкільної та професійної освіти,
  • відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.
Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд дол. до кінця 2026 року після виконання визначених умов.
Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії.
За матеріалами:
Finance.ua
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