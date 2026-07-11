Україна отримала понад 3 млрд доларів від Світового банку: куди спрямують кошти Сьогодні 17:14 — Казна та Політика

Світовий банк виділяє Україні понад $3 млрд

До державного бюджету України надійшли 3,35 млрд доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).

Куди спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану.

За словами Свириденко, це фінансування стало можливим завдяки масштабному пакету реформ. Для виконання умов програми Уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів.

Зміни охопили ключові сфери:

удосконалення системи публічних закупівель,

розвиток факторингу,

інтеграцію енергетичних ринків з ЄС,

трансформацію аграрного сектору,

підтримку ветеранського підприємництва,

розвиток житлової політики,

модернізацію дошкільної та професійної освіти,

відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд дол. до кінця 2026 року після виконання визначених умов.

Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії.

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