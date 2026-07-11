Україна отримала понад 3 млрд доларів від Світового банку: куди спрямують кошти
Куди спрямують кошти
- удосконалення системи публічних закупівель,
- розвиток факторингу,
- інтеграцію енергетичних ринків з ЄС,
- трансформацію аграрного сектору,
- підтримку ветеранського підприємництва,
- розвиток житлової політики,
- модернізацію дошкільної та професійної освіти,
- відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.
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