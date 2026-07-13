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Німеччина оплатить закупівлю 50 тисяч ударних БпЛА для України

Казна та Політика
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Німеччина оплатить закупівлю 50 тисяч ударних БпЛА для України
Німеччина оплатить закупівлю 50 тисяч ударних БпЛА для України
Німеччина фінансує закупівлю 50 тис. ударних безпілотників для України.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело, зазначаючи, що це замовлення — одна з найбільших відомих закупівель дронів для Києва західним урядом.
Йдеться про ударні безпілотники FPV-дрони Shrike, виготовлені великим українським виробником SkyFall. Дрони оснащені програмним забезпеченням від американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Безпілотники призначені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на завершальному етапі польоту.
Генеральний директор Auterion Лоренц Майєр підтвердив, що вартість контракту становить близько 90 млн євро та що він фінансується європейською країною. За його словами, частину дронів вже доставили до України, а решту мають надіслати цього року.
SkyFall підтвердила участь Німеччини, але заявила, що компанія не може коментувати деталі угоди.
За матеріалами:
Mind
Німеччина
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