Реформа автоцивілки: середня виплата автовласникам досягла 57 тис. грн Сьогодні 07:34 — Страхування

У І кварталі 2026 року 53% страхових виплат були здійснені за ДТП, оформленими без виклику поліції

У січні-березні 2026 року середня виплата за договором ОСЦПВ зросла на 52% порівняно з минулим роком і становила 57 455 грн. Загалом страхові компанії виплатили понад 2,7 млрд грн і врегулювали 48 124 вимоги. Кількість врегульованих вимог зросла на 29,8%, а обсяг виплат — на 97,4%.

Про це повідомила пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України.

У першому кварталі 2026 року ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) завершив масштабну трансформацію. Відповідно до Закону № 3720-IX, галузь повністю перейшла на нову модель роботи, що базується на принципах європейської Motor Insurance Directive.

Нова філософія виплат

Запроваджена реформа кардинально змінила підхід до розрахунку компенсацій. Ключовою зміною стала відмова від врахування коефіцієнта фізичного зносу транспортного засобу та повне скасування франшизи. Тепер страхове відшкодування базується на принципі повного відновлення авто до стану, в якому воно перебувало до моменту аварії.

Результати цих змін відображені в офіційній статистиці за січень-березень 2026 року:

середня виплата зросла на 52% і досягла 57 455 грн;

загальний обсяг виплат збільшився на 97,4%, перевищивши 2,7 млрд грн;

кількість врегульованих вимог зросла на 29,8% (до 48 124 одиниць).

Запроваджена реформа кардинально змінила підхід до розрахунку компенсацій, mtsbu.ua

«Зростання середнього розміру страхових виплат є очікуваним. У 2025 році ринок працював у перехідному режимі, адже частина страхових випадків ще врегульовувалася за договорами, укладеними до набуття чинності нових норм. Із початку 2026 року всі договори ОСЦПВ вже діють за оновленими правилами, які передбачають вищі ліміти відповідальності, повніше покриття витрат на ремонт та посилений захист потерпілих у ДТП», — заявив голова правління МТСБУ Олександр Берназюк.

Водночас оновлене законодавство суттєво змінило якість сервісу та сам підхід до врегулювання страхових випадків. Зокрема, для всіх страховиків стало обов’язковим пряме врегулювання, а пріоритетним форматом відшкодування став ремонт автомобіля потерпілого безпосередньо на СТО.

Зміни вже впливають на поведінку автовласників

Водії дедалі частіше обирають механізм прямого врегулювання, який дозволяє отримати відшкодування через власну страхову компанію, з якою укладено договір ОСЦПВ. Такий підхід значно спрощує процедуру врегулювання та майже вдвічі скорочує строки виплат: середній термін розгляду справи становить 32 дні, тоді як за стандартною процедурою — 57 днів.

За підсумками І кварталу 2026 року в межах прямого врегулювання було здійснено 26 578 виплат, що становить 55% від загальної кількості врегульованих страхових випадків.

Водії активніше користуються Європротоколом

У І кварталі 2026 року 53% страхових виплат були здійснені за ДТП, оформленими без виклику поліції. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив 43%.

Така динаміка значною мірою пов’язана із законодавчими змінами: з 2025 року не діє обмеження у 80 тис. грн для ДТП, оформлених за Європротоколом, і тепер відшкодування здійснюється в межах страхової суми за шкоду, заподіяну майну.

У січні-березні 2026 року за випадками, оформленими за допомогою Європротоколу, було здійснено 25 463 виплати, а їх загальна сума перевищила 1 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас МТСБУ фіксує зростання частоти страхових випадків за договорами ОСЦПВ. Коефіцієнт збитковості зріс з 2,4% до 2,9%, тобто кількість страхових випадків на кожні 100 договорів збільшилася з приблизно 2−2,5 до майже 3.

Середня вартість ОСЦПВ

У січні-березні 2026 року середній розмір страхової премії за договором ОСЦПВ становив 3 237,1 грн, що лише на 8,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2 975,4 грн). Загалом від початку року страхові компанії-члени МТСБУ уклали понад 1,64 млн договорів та залучили понад 5,3 млрд грн страхових премій.

У січні-березні 2026 року середній розмір страхової премії за договором ОСЦПВ становив 3 237,1 грн, mtsbu.ua

Крім того, з 2026 року всі договори ОСЦПВ укладаються виключно в електронній формі з обов’язковим внесенням інформації про договір до Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

