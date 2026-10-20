Міжнародна телекомунікаційна група Veon домовилася про придбання 100% узбецького мобільного оператора Perfectum за $207 млн з урахуванням боргу.

Про це йдеться у пресрелізі групи, пише Forbes

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Продавцем виступає Rubicon Wireless, яка працює під брендом Perfectum. Загальна вартість угоди становить близько $207 млн, з яких $93 млн припадає на непогашений борг оператора.

Активи Perfectum включають 115 МГц радіочастотного спектра в діапазонах 850 МГц і 3800 МГц, мережеве обладнання та інфраструктуру. Зокрема, компанія має мережу 5G Standalone, побудовану на обладнанні Nokia.

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Після завершення угоди Beeline Uzbekistan, який входить до групи Veon, збільшить свої спектральні ресурси приблизно на 50%. Це дасть змогу розширити покриття та пропускну здатність мережі, розвивати 5G і бездротовий широкосмуговий інтернет для домогосподарств і бізнесу.

У Veon очікують, що інтеграція активів Perfectum із мережею Beeline Uzbekistan допоможе ефективніше інвестувати в інфраструктуру та скоротити капітальні й операційні витрати.

Придбання фінансуватимуть із наявних грошових коштів Veon. Компанія вже отримала необхідні дозволи регуляторів, а завершити угоду планують до кінця жовтня 2026 року.

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Узбекистан із населенням майже 40 млн людей є одним із ключових ринків зростання для Veon. Група надає телекомунікаційні та цифрові послуги у п’яти країнах, обслуговуючи понад 150 млн абонентів зв’язку та понад 228 млн користувачів цифрових сервісів.

Beeline Uzbekistan працює на місцевому ринку з вересня 2006 року. Придбання Perfectum має посилити позиції групи в Узбекистані та сприяти розвитку мобільного й фіксованого бездротового інтернету.

Veon — телекомунікаційна група з материнською компанією в Нідерландах. Вона працює в Пакистані, Україні, Казахстані, Бангладеш та Узбекистані. Найбільший актив групи в Україні — Київстар.