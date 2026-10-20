Продавцем виступає Rubicon Wireless, яка працює під брендом Perfectum. Загальна вартість угоди становить близько $207 млн, з яких $93 млн припадає на непогашений борг оператора.
Активи Perfectum включають 115 МГц радіочастотного спектра в діапазонах 850 МГц і 3800 МГц, мережеве обладнання та інфраструктуру. Зокрема, компанія має мережу 5G Standalone, побудовану на обладнанні Nokia.
Після завершення угоди Beeline Uzbekistan, який входить до групи Veon, збільшить свої спектральні ресурси приблизно на 50%. Це дасть змогу розширити покриття та пропускну здатність мережі, розвивати 5G і бездротовий широкосмуговий інтернет для домогосподарств і бізнесу.
У Veon очікують, що інтеграція активів Perfectum із мережею Beeline Uzbekistan допоможе ефективніше інвестувати в інфраструктуру та скоротити капітальні й операційні витрати.
Придбання фінансуватимуть із наявних грошових коштів Veon. Компанія вже отримала необхідні дозволи регуляторів, а завершити угоду планують до кінця жовтня 2026 року.
Узбекистан із населенням майже 40 млн людей є одним із ключових ринків зростання для Veon. Група надає телекомунікаційні та цифрові послуги у п’яти країнах, обслуговуючи понад 150 млн абонентів зв’язку та понад 228 млн користувачів цифрових сервісів.
Beeline Uzbekistan працює на місцевому ринку з вересня 2006 року. Придбання Perfectum має посилити позиції групи в Узбекистані та сприяти розвитку мобільного й фіксованого бездротового інтернету.
Veon — телекомунікаційна група з материнською компанією в Нідерландах. Вона працює в Пакистані, Україні, Казахстані, Бангладеш та Узбекистані. Найбільший актив групи в Україні — Київстар.
За другий квартал 2025 року виторг Veon становив $1,09 млрд, що на 5,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. EBITDA зросла на 13,2%, до $520 млн, а цифровий виторг — на 56,6%, до $180 млн.