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Власник «Київстару» купує мобільного оператора в Узбекистані — деталі

Фондовий ринок
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Власник «Київстару» купує мобільного оператора в Узбекистані — деталі
Власник «Київстару» купує мобільного оператора в Узбекистані — деталі
Міжнародна телекомунікаційна група Veon домовилася про придбання 100% узбецького мобільного оператора Perfectum за $207 млн з урахуванням боргу.
Про це йдеться у пресрелізі групи, пише Forbes.

Деталі

Продавцем виступає Rubicon Wireless, яка працює під брендом Perfectum. Загальна вартість угоди становить близько $207 млн, з яких $93 млн припадає на непогашений борг оператора.
Активи Perfectum включають 115 МГц радіочастотного спектра в діапазонах 850 МГц і 3800 МГц, мережеве обладнання та інфраструктуру. Зокрема, компанія має мережу 5G Standalone, побудовану на обладнанні Nokia.
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Після завершення угоди Beeline Uzbekistan, який входить до групи Veon, збільшить свої спектральні ресурси приблизно на 50%. Це дасть змогу розширити покриття та пропускну здатність мережі, розвивати 5G і бездротовий широкосмуговий інтернет для домогосподарств і бізнесу.
У Veon очікують, що інтеграція активів Perfectum із мережею Beeline Uzbekistan допоможе ефективніше інвестувати в інфраструктуру та скоротити капітальні й операційні витрати.
Придбання фінансуватимуть із наявних грошових коштів Veon. Компанія вже отримала необхідні дозволи регуляторів, а завершити угоду планують до кінця жовтня 2026 року.
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Узбекистан із населенням майже 40 млн людей є одним із ключових ринків зростання для Veon. Група надає телекомунікаційні та цифрові послуги у п’яти країнах, обслуговуючи понад 150 млн абонентів зв’язку та понад 228 млн користувачів цифрових сервісів.
Beeline Uzbekistan працює на місцевому ринку з вересня 2006 року. Придбання Perfectum має посилити позиції групи в Узбекистані та сприяти розвитку мобільного й фіксованого бездротового інтернету.
  • Veon — телекомунікаційна група з материнською компанією в Нідерландах. Вона працює в Пакистані, Україні, Казахстані, Бангладеш та Узбекистані. Найбільший актив групи в Україні — Київстар.
  • За другий квартал 2025 року виторг Veon становив $1,09 млрд, що на 5,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. EBITDA зросла на 13,2%, до $520 млн, а цифровий виторг — на 56,6%, до $180 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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