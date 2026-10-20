Облігації знову стають «тихою гаванню» на тлі розпродажу акцій ШІ

Американські державні облігації знову починають виконувати роль захисного активу на тлі розпродажу технологічних акцій. Минулого тижня дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася приблизно на 17 базисних пунктів, тоді як індекс Nasdaq 100 втратив 5,5% через побоювання щодо перспектив компаній у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg

Чому облігації США знову приваблюють інвесторів

Зниження дохідності американських держоблігацій відбулося після кількох місяців, коли вони майже не виконували традиційну функцію захисного активу під час падіння фондового ринку.

Висока інфляція, стійкість економіки та значні обсяги запозичень уряду й компаній, зокрема для фінансування розвитку штучного інтелекту, сприяли зростанню дохідності 10-річних облігацій США протягом останніх семи місяців. Вона досягла найвищого рівня більш ніж за два десятиліття.

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Однак останні коливання на фондовому ринку змінили ситуацію. Інвестори активно ставили на подальше падіння цін на облігації, тому тепер можуть бути змушені закривати короткі позиції та викуповувати ці папери. Це здатне посилити їхнє зростання навіть за умов стійкої інфляції.

«Чутки про смерть американських казначейських облігацій значно перебільшені», — зазначив Джеймс Еті, портфельний керівник Marlborough Investment Management.

Водночас говорити про завершення буму штучного інтелекту поки зарано. Проте уповільнення зростання доходів компанії Anthropic та падіння вартості боргових паперів провайдера хмарних обчислень CoreWeave викликають сумніви щодо стійкості ралі, яке підтримувало фондовий ринок і водночас сприяло зростанню дохідності облігацій.

Масштабні інвестиції в ШІ стимулювали економічну активність, а високий попит на комп’ютерні чипи посилював інфляційний тиск. Якщо ж інвестиційний бум почне згасати, це може послабити попит і сприяти сповільненню інфляції.

На думку Афонсу Боржеса, стратега з ринку облігацій Julius Baer, спад, спричинений проблемами в секторі ШІ, може стати негативним шоком попиту. За такого сценарію казначейські облігації із середнім строком погашення знову можуть стати ефективним інструментом захисту інвестиційного портфеля.

Як проблеми сектору ШІ впливають на ринок держоблігацій

Розвиток ШІ вплинув на ринок облігацій через зростання інфляції та масштабні запозичення технологічних компаній. За даними Bloomberg, цього року компанії інвестиційного рівня розмістили облігації на $1,7 трлн — на 29% більше, ніж за аналогічний період торік.

Якщо інвестиційний бум ШІ сповільниться, це може підтримати американські держоблігації з кількох причин:

Менше корпоративних запозичень. Компанії залучатимуть менше коштів, знизивши конкуренцію за капітал.

Компанії залучатимуть менше коштів, знизивши конкуренцію за капітал. Закриття ставок на падіння облігацій. Трейдери, які грали на зниження їхньої вартості, можуть викуповувати папери, додатково підштовхуючи ціни вгору.

Трейдери, які грали на зниження їхньої вартості, можуть викуповувати папери, додатково підштовхуючи ціни вгору. Попит на захисні активи. Якщо розпродаж акцій ШІ посилиться, інвестори можуть активніше вкладати кошти в держоблігації.

Водночас інфляція та зростання цін на нафту через війну з Іраном залишаються ризиками. Минулого тижня після публікації вищих за очікування даних щодо інфляції трейдери оцінювали ймовірність підвищення ставки ФРС у жовтні приблизно у 50%. Однак на тлі падіння фондового ринку ці очікування послабилися.

Трейдери досі прогнозують одне підвищення ставки до кінця року та ще одне у 2027 році. У понеділок дохідність 10-річних держоблігацій США під час торгів в Азії знизилася на один базисний пункт — до 5,06%.