Нацбанк виніс письмове застереження NovaPay через порушення внутрішнього контролю

Національний банк України виніс письмове застереження ТОВ «НоваПей» через порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Які порушення виявили

Порушення стосуються неналежного виконання обов’язку щодо організації та забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Зокрема, йдеться про неналежне забезпечення контролю за дотриманням установою пруденційних нормативів та достовірністю інформації, що подавалася до Національного банку.

Рішення НБУ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури Національного банку України ухвалив відповідне рішення 16 жовтня 2026 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю ТОВ «НоваПей».

За результатами наглядових дій Національний банк встановив порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 жовтня 2024 року № 123 (зі змінами).

ТОВ «НоваПей» має протягом не більше 30 календарних днів з дати отримання рішення Комітету вжити заходів для усунення виявлених порушень та недопущення їх у подальшій діяльності.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національний банк уточнив правила взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом у сфері фінансового моніторингу. Регулятор також оновив окремі процедури фінансового моніторингу в банках і небанківських установах, зокрема щодо ведення реєстрів повідомлень та дистанційної верифікації клієнтів.