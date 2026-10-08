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Іноземні інвестиції в Україну просіли, — Гетманцев

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Інвестиції
Інвестиції
За перше півріччя 2026 року Україна залучила близько $1,2 млрд прямих іноземних інвестицій. Це на 3,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас за незначним зниженням загальної суми приховується помітна зміна структури інвестицій: власні вкладення скоротилися, а операції з боргами майже подвоїлися.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Боргові операції майже подвоїлися

Із загального обсягу близько $428,6 млн становив прибуток українських компаній, який залишився в їхньому розпорядженні замість виплат іноземним власникам. Ще $230,6 млн припало на вкладення в капітал підприємств, зокрема через придбання або збільшення частки в компанії.
Іноземні інвестиції в Україну просіли, — Гетманцев
Майже половина всіх інвестицій припала на операції з боргами — наприклад, позики від іноземних власників або інших компаній тієї самої групи.
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При цьому прибутку, який залишився в українських компаніях, стало на третину менше, ніж за перше півріччя 2025 року. Інші вкладення в капітал скоротилися приблизно на 30%. Натомість обсяг боргових операцій майже подвоївся.
«Саме завдяки цьому загальна сума інвестицій знизилася лише незначно», — зазначив Гетманцев.

Що робити

На думку нардепа, державі варто створювати умови, за яких інвестори вкладатимуть більше власних коштів у розвиток підприємств.
Зокрема, він пропонує поєднувати власні кошти інвестора з державними програмами кредитування та страхування від воєнних ризиків. Також, за його словами, варто ширше використовувати часткові гарантії міжнародних партнерів для проєктів, яким бракує заставного майна.
«Інвестиції під час війни — питання довіри та управління ризиками», — наголосив Гетманцев.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїУкраїна
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