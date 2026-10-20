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Apple купила частину активів швейцарського стартапу Samplab (причини)

Фондовий ринок
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Apple купила частину активів швейцарського стартапу Samplab (причини)
Apple купила частину активів швейцарського стартапу Samplab (причини)
Компанія Apple придбала частину активів швейцарського стартапу Samplab, який розробляв інструменти для редагування музики за допомогою штучного інтелекту.
Також Apple планує працевлаштувати частину команди стартапу. Ця угода може допомогти вдосконалити музичні програми компанії, зокрема Logic Pro, додавши нові можливості для роботи зі звуком.
Про це повідомляє AppleInsider.
Стартап Samplab заснували у швейцарському Цюриху в 2020 році. Його програмне забезпечення дозволяло перетворювати аудіозаписи на MIDI, розпізнавати акорди та змінювати окремі ноти без необхідності перезаписувати всю композицію. Крім того, інструменти компанії могли розділяти музичні записи на окремі доріжки, наприклад вокал, барабани та інструментальні партії.
Технології Samplab можуть стати корисним доповненням для Logic Pro — професійної програми Apple для створення музики. З 2024 року вона вже підтримує функцію Stem Splitter, яка використовує штучний інтелект для розділення композицій на окремі звукові доріжки. Розробки Samplab потенційно дозволять піти далі й редагувати окремі ноти всередині акордів, зберігаючи природне звучання запису.
Apple купила частину активів швейцарського стартапу Samplab (причини)
Водночас Apple поки не підтвердила, як саме використовуватиме придбані технології. Інформація про угоду з’явилася в реєстрі Європейської комісії: згідно з оприлюдненими даними, домовленість передбачає придбання певних активів Samplab і працевлаштування частини її співробітників. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Сам стартап уже припинив роботу, а його сайт перенаправляє користувачів на офіційний ресурс Apple. Якщо компанія інтегрує технології Samplab у Logic Pro або GarageBand, музиканти зможуть отримати більше інструментів для редагування аудіо безпосередньо у своїх робочих програмах. Однак поки це лише ймовірний напрям розвитку, а не офіційно підтверджений план Apple.
За матеріалами:
itechua
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