Apple купила частину активів швейцарського стартапу Samplab (причини)

Стартап Samplab заснували у швейцарському Цюриху в 2020 році. Його програмне забезпечення дозволяло перетворювати аудіозаписи на MIDI, розпізнавати акорди та змінювати окремі ноти без необхідності перезаписувати всю композицію. Крім того, інструменти компанії могли розділяти музичні записи на окремі доріжки, наприклад вокал, барабани та інструментальні партії.
Технології Samplab можуть стати корисним доповненням для Logic Pro — професійної програми Apple для створення музики. З 2024 року вона вже підтримує функцію Stem Splitter, яка використовує штучний інтелект для розділення композицій на окремі звукові доріжки. Розробки Samplab потенційно дозволять піти далі й редагувати окремі ноти всередині акордів, зберігаючи природне звучання запису.
Водночас Apple поки не підтвердила, як саме використовуватиме придбані технології. Інформація про угоду з’явилася в реєстрі Європейської комісії: згідно з оприлюдненими даними, домовленість передбачає придбання певних активів Samplab і працевлаштування частини її співробітників. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Сам стартап уже припинив роботу, а його сайт перенаправляє користувачів на офіційний ресурс Apple. Якщо компанія інтегрує технології Samplab у Logic Pro або GarageBand, музиканти зможуть отримати більше інструментів для редагування аудіо безпосередньо у своїх робочих програмах. Однак поки це лише ймовірний напрям розвитку, а не офіційно підтверджений план Apple.