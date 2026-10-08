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ЄС хоче запровадити новий збір для великих корпорацій — Apple, Google та Meta

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ЄС готує новий збір для корпорацій
ЄС готує новий збір для корпорацій
Європейський Союз шукає нові джерела доходів і розглядає варіант збору з великих корпорацій. Під нього можуть потрапити зокрема американські технологічні гіганти Apple, Google та Meta.
Про це пише Financial Times.

Який збір пропонують у ЄС

У Брюсселі відмовляються від ідеї окремого цифрового податку для великих технологічних компаній. Натомість ЄС розглядає розширення ініціативи Corporate Resource for Europe (CORE), яка передбачатиме збір із широкого кола великих компаній.
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Ініціатива стосуватиметься підприємств, які працюють у ЄС та мають річний дохід понад 100 млн євро. Для них пропонують встановити щорічний фіксований платіж від 100 000 до 750 000 євро.
Такий підхід дозволить охопити не лише технологічний сектор, а практично всі великі компанії.

Чому ЄС відмовився від окремого податку для техногігантів

На зміну підходу вплинули розбіжності між країнами ЄС. Частина держав виступала проти окремого цифрового податку через ризик погіршення відносин зі США. Інші країни, своєю чергою, мали застереження щодо самого механізму CORE.
Розширення збору на великі компанії стало компромісним варіантом між цими позиціями. Водночас на рішення вплинула реакція Вашингтона.
У червні Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100% мито на товари з країн, які стягують податок на цифрові послуги з американського бізнесу.
Офіс торгового представника США також заявляв, що такі адресні збори є дискримінаційними, оскільки переважно стосуються американських компаній, які займають провідні позиції у світовому технологічному секторі.
За матеріалами:
vctr.media
AppleGoogleMetaЄС
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